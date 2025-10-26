Украинские дроны атаковали восемь регионов России: карта БПЛА на 26 октября

ВС РФ уничтожили больше 80 дронов над восемью регионами России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные за минувшую ночь перехватили 82 беспилотника, которые были запущены с территории Украины. Атаки произошли над восьмью регионами России. Об этом утром сообщили в Минобороны России. Уточняется, что дроны были уничтожены в воздушном пространстве Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Курской, Липецкой областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Более подробно о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.

Силы ПВО уничтожили больше 80 дронов

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, крупнейшая интенсивность атак фиксировалась в Брянской области, где зафиксировано 30 БПЛА, а также в Тульской области — 26 дронов.

Дополнительно сбиты и нейтрализованы семь беспилотников над Черным морем, четыре — над акваторией Азовского моря, еще четыре — в Краснодарском крае. Атаки зафиксированы также в Рязанской (четыре дрона), Ростовской (три), Курской (один) и Липецкой (один) областях. В Московском регионе уничтожены два аппарата, один из которых сбили при попытке подлететь к столице.

В Кабардино-Балкарской Республике беспилотная опасность

На территории Кабардино-Балкарской Республики ночью вводили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы региона Казбека Кокова. Причиной введения особого режима стала потенциальная угроза со стороны БПЛА.

Глава Тульской области сообщил об опасности дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в официальном telegram-канале, подразделения ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников. Отмечается, что воздушная атака произошла в ночное время, жертв нет. Здания и объекты инфраструктуры не получили повреждений.

Дмитрий Миляев также напомнил о правилах безопасности на случай подобных инцидентов. Жителям рекомендуется избегать открытых пространств, держаться подальше от окон, не вести фото- и видеосъемку действий военных и служб гражданской обороны. По его словам, эти меры необходимы для уменьшения рисков и сохранения порядка при действиях ПВО.

В Липецкой области красной уровень опасности

Красный уровень воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщил глава Липецка Роман Ченцов. Утром он был отменен.

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты