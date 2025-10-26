Украинские дроны атаковали восемь регионов России: карта БПЛА на 26 октября
ВС РФ уничтожили больше 80 дронов над восемью регионами России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские военные за минувшую ночь перехватили 82 беспилотника, которые были запущены с территории Украины. Атаки произошли над восьмью регионами России. Об этом утром сообщили в Минобороны России. Уточняется, что дроны были уничтожены в воздушном пространстве Брянской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Курской, Липецкой областей, Московского региона, Краснодарского края, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Более подробно о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.
Легенда карты
Фото: URA.RU
Силы ПВО уничтожили больше 80 дронов
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 82 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, крупнейшая интенсивность атак фиксировалась в Брянской области, где зафиксировано 30 БПЛА, а также в Тульской области — 26 дронов.
Дополнительно сбиты и нейтрализованы семь беспилотников над Черным морем, четыре — над акваторией Азовского моря, еще четыре — в Краснодарском крае. Атаки зафиксированы также в Рязанской (четыре дрона), Ростовской (три), Курской (один) и Липецкой (один) областях. В Московском регионе уничтожены два аппарата, один из которых сбили при попытке подлететь к столице.
В Кабардино-Балкарской Республике беспилотная опасность
На территории Кабардино-Балкарской Республики ночью вводили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы региона Казбека Кокова. Причиной введения особого режима стала потенциальная угроза со стороны БПЛА.
Глава Тульской области сообщил об опасности дронов
В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в официальном telegram-канале, подразделения ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников. Отмечается, что воздушная атака произошла в ночное время, жертв нет. Здания и объекты инфраструктуры не получили повреждений.
Дмитрий Миляев также напомнил о правилах безопасности на случай подобных инцидентов. Жителям рекомендуется избегать открытых пространств, держаться подальше от окон, не вести фото- и видеосъемку действий военных и служб гражданской обороны. По его словам, эти меры необходимы для уменьшения рисков и сохранения порядка при действиях ПВО.
В Липецкой области красной уровень опасности
Красный уровень воздушной опасности ввели в Липецкой области. Об этом сообщил глава Липецка Роман Ченцов. Утром он был отменен.
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
Аэропорт Краснодар (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Новые меры вводятся сверх уже действующего NOTAM (авиационного уведомления), который ранее ограничивал авиасообщение в регионе. Причиной решения называют необходимость обеспечения безопасности полетов.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.