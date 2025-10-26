От дня библиотек до праздника плюшевого мишки: что отмечают 27 октября 2025

По всему миру отмечают День плюшевых мишек 27 октября 2025 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На 27 октября выпадают самые разные праздники. По всему миру отмечают день трудотерапии, поздравляют школьных библиотекарей и даже плюшевых мишек, а православные чествуют святую Параскеву Сербскую, которую в народе называют Грязнихой. Подробнее о праздниках, традициях и приметах этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 27 октября

Всемирный день аудиовизуального наследия

27 октября под эгидой ЮНЕСКО во всем мире отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. Он был учрежден в 2005 году, чтобы привлечь внимание к необходимости сохранения фильмов, телепередач, радиозаписей и других носителей культурной памяти человечества.

В честь праздника в разных странах проходят показы старых фильмов, выставки архивных фотографий и открытые лекции. В России этот день отмечают учреждения киноархивов, музеев и телекомпаний, напоминая, что цифровая эпоха тоже нуждается в сохранении своей памяти.

Всемирный день трудотерапии

Всемирный день трудотерапии — профессиональный праздник, который отмечают специалисты, помогающие людям восстанавливать физические и психологические навыки через труд и творческую деятельность. Его инициатором стала Всемирная федерация трудотерапевтов, а цель — подчеркнуть значение реабилитации, основанной на активности.

Трудотерапия помогает не только физически восстановиться после болезни или травмы, но и вернуть человеку уверенность, самостоятельность и чувство нужности. В этот день по всему миру проходят конференции, мастер-классы и акции, направленные на информирование о возможностях современной реабилитации. В России трудотерапевты работают в больницах, психоневрологических диспансерах, центрах для детей с особенностями развития и домах престарелых.

Международный день школьных библиотек

Этот праздник учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек и отмечается в четвертый понедельник октября. В 2025 году дата выпадает на 27 октября. Его цель — показать, что школьная библиотека сегодня может стать современным образовательным центром, где формируется интерес к чтению и умение искать знания.

В школах в этот день проходят книжные ярмарки, акции буккроссинга и встречи с писателями. Учителя и библиотекари рассказывают детям о пользе чтения, учат работать с источниками и цифровыми архивами. Символ праздника — раскрытая книга и солнечный луч, освещающий страницы знаний.

День плюшевого мишки

Международный день плюшевого мишки — это теплый и уютный праздник, который посвящен одному из самых любимых символов детства. Его история уходит корнями в начало XX века, когда американский президент Теодор Рузвельт отказался застрелить медвежонка во время охоты. В газетах появилось карикатурное изображение этого события, а предприимчивые мастера начали шить мягких медведей, назвав их «Teddy»s bears» — «медвежата Тедди».

Сегодня этот праздник отмечают во многих странах. В музеях игрушек и детских садах устраивают выставки плюшевых медвежат, благотворительные акции по сбору мягких игрушек для детских домов и больниц. В социальных сетях пользователи публикуют фото своих старых игрушек, а коллекционеры делятся редкими экземплярами мишек начала прошлого века.

Православные праздники 27 октября

День памяти преподобной Параскевы Сербской

Главное православное торжество 27 октября — день памяти преподобной Параскевы Сербской, жившей в XI веке. Она родилась в знатной семье, но в юности отказалась от мирской жизни и отправилась в монастырь. Параскева прославилась своей кротостью, состраданием и самоотверженным служением бедным.

В народе святую называли Параскева Пятница — покровительницей женщин, хозяйства и рукоделия. С этим днем связаны десятки поверий: женщины завершали осенние работы, пряли, ткали и убирали дом. Считалось, что кто в этот день будет лениться, того весь год ждет неудача в делах. Параскева также почитается как защитница от болезней и несчастий.

Память мучеников Назария, Келсия, Гервасия и Протасия

27 октября церковь также вспоминает мучеников Назария, Келсия, Гервасия и Протасия, живших в I веке и принявших смерть за христианскую веру. Их мощи были обретены в Милане, а память об их стойкости чтится уже почти две тысячи лет. Эти святые считаются покровителями стойкости духа, верности и мужества. В иконописи их часто изображают вместе — символом нерушимой дружбы и единства перед лицом испытаний.

Народный праздник 27 октября

В народном календаре этот день известен как Параскева Грязниха. Название связано с погодой: в конце октября дороги становились раскисшими от дождей и снега, а люди начинали готовиться к зиме. Женщины в этот день убирали дом, стирали и белили холсты, мужчины чинили инвентарь и подготавливали сани.

Существовало поверье: если в день Параскевы не закончишь все хозяйственные дела, зима будет тяжелой. Также считалось, что нельзя ссориться и ругаться — иначе святую можно разгневать, и дом постигнут беды. Девушки же в этот день наряжались и отправлялись в людное место, чтобы судьба свела с суженным.

Приметы и традиции 27 октября

Если на Параскеву дороги размыты — через четыре недели придет зима, а весна окажется дождливой.

Дождь на праздник намекал на непогоду весной.

Каркающие у дома вороны указывали на скорую оттепель

Кот, прячущий нос, предупреждал о надвигающихся морозах.

