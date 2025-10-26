Тест на фильм «Приключения Электроника»: насколько хорошо вы помните эту картину

27 октября исполняется 81 год со дня рождения актера Николая Караченцова. В истории советского кино и театра он остался артистом, обладавший выдающимся диапазоном сценических образов. Ему с легкостью удавалось играть как комичные роли, так и глубоко трагичные. Всего он снялся в 145 фильмах. Зрители старшего поколения высоко ценили его мастерство в фильме «Старший сын» и скупали билеты на спектакль «Юнона и Авось». Юные зрители потешались над его гангстером Урри в ленте «Приключения Электроника». Предлагаем вспомнить сюжет этой картины. Вам нужно ответить всего на 10 вопросов.