В ноябре выйдет фильм «Авиатор», музыку к которому написал курганец Максим Фадеев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В российский кинопрокат в ноябре выходит фильм «Авиатор», музыку к которому написал композитор из Кургана Максим Фадеев. Премьеру музыкант анонсировал в соцсетях.
«Я очень рад, что этот фильм скоро выходит, и надеюсь, он вам понравится. В кино с 20 ноября», — написал Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Режиссером фильма стал Егор Кончаловский. В нем сыграли такие известные актеры, как Константин Хабенский, Ирина Пегова, Евгения Добровольская, Евгений Стычкин и другие.
Ранее продюсер Максим Фадеев сообщал, что фильм «Авиатор» будет снят по роману Евгения Водолазкина. Это уже вторая совместная работа курганского композитора с режиссером Егором Кончаловским. Первым проектом был «Затворник», который вышел 26 лет назад.
