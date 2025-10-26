В ноябре выйдет фильм «Авиатор», музыку к которому написал курганец Максим Фадеев

Композитор из Кургана Фадеев стал автором музыки к фильму «Авиатор», который выходит в ноябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В российский кинопрокат в ноябре выходит фильм «Авиатор», музыку к которому написал композитор из Кургана Максим Фадеев. Премьеру музыкант анонсировал в соцсетях.

«Я очень рад, что этот фильм скоро выходит, и надеюсь, он вам понравится. В кино с 20 ноября», — написал Фадеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Режиссером фильма стал Егор Кончаловский. В нем сыграли такие известные актеры, как Константин Хабенский, Ирина Пегова, Евгения Добровольская, Евгений Стычкин и другие.

