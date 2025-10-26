Трамп заявил, что «любит останавливать конфликты»

Трамп рассказал, что урегулирование конфликтов - это более серьезно, чем хобби Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочитает урегулирование вооруженных конфликтов. Об этом он рассказал на встрече в Куала-Лумпуре на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — заявил Трамп во время брифинга. Он подчеркнул, что навсегда запомнит день, когда лидеры Таиланда и Камбоджи сумели достичь договоренности, поскольку это был один из первых конфликтов, урегулированием которого ему довелось заниматься.

Трамп отметил, что ООН не уделяет достаточного внимания посреднической функции. Во время выступления президент США также вспомнил о технических сложностях, с которыми столкнулся на прошлой Генеральной Ассамблее ООН. Тогда во время его речи выключился телесуфлер, а позже произошел сбой на эскалаторе. Он заметил, что даже несмотря на подобные трудности, США продолжают играть значимую роль на международной арене и способствовать налаживанию мирных процессов в Азии.

