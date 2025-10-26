В Россию везут модель Ford, которая раньше не была представлена на рынке

В России Ford Explorer будет доступен по цене от 7,59 млн рублей Фото: https://www.ford.com/

Электрический Ford Explorer EV 2025 станет доступен для российских покупателей по цене от 7,59 млн рублей. Первые партии новых электрокроссоверов уже направляются в Самару. Об этом сообщает издание «Mail.ru Авто».

«Ford Explorer различных поколений официально продавался на российском рынке, но теперь в страну завозят модель, которая раньше не была представлена, — электромобиль Ford Explorer EV 2025», — сказано в сообщении «Mail.ru Авто». Уточняется, что кроссовер будет доступен на российском рынке по цене от 7,59 млн рублей.

В сообщении отметили, что Ford Explorer можно приобрести почти вдвое дешевле бензиновой версии, которая стоила около 11,4 млн рублей. Стоимость стартует с начальной комплектации и зависит от двигателя и опций. Покупателям предложат версии с мощностью моторов 204 или 286 л.с., а также задний привод.

