В центре Перми уничтожат опасные для жителей деревья
Вместо старых деревьев высадят новые
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В центре Перми уничтожат 34 старовозрастных дерева, которые являются аварийными и угрожают безопасности жителей и имущества. Взамен власти города высадят новые деревья ценных пород. Об этом сообщает управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.
«В ходе комиссионного обследования зеленых насаждений были выявлены старовозрастные, аварийные деревья в количестве 34 штук. Это деревья со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или имуществу. Взамен снесенных зеленых насаждений будут проведены работы по компенсационным посадкам ценных пород», — сообщается на сайте управления.
Работы проведут на территории Ленинского района, включая сквер 66-го квартала эспланады, сквер Уральских добровольцев, смотровую площадку № 5, пологие откосы газонов на улице Петропавловской, а также нижнюю часть Камы. Замену произведут в весенний период 2026 года.
