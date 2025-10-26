В центре Перми уничтожат опасные для жителей деревья

Вместо старых деревьев высадят новые Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В центре Перми уничтожат 34 старовозрастных дерева, которые являются аварийными и угрожают безопасности жителей и имущества. Взамен власти города высадят новые деревья ценных пород. Об этом сообщает управление по экологии и природопользованию администрации города Перми.

«В ходе комиссионного обследования зеленых насаждений были выявлены старовозрастные, аварийные деревья в количестве 34 штук. Это деревья со структурными изъянами, способными привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или имуществу. Взамен снесенных зеленых насаждений будут проведены работы по компенсационным посадкам ценных пород», — сообщается на сайте управления.