Медведев сделал заявление по поводу испытаний «Буревестника» по-английски
Крылатая ракета обладает ядерным двигателем и боеголовкой, подчеркнул Медведев
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты «Буревестник». Примечательно, что он сделал это на английском в социальных сетях.
«Поздравляем всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты безграничной дальности „Буревестник“ с ядерным двигателем и боеголовкой», — заявил Медведев на английском языке. Сделал он это в соцсети X.
Запуск «Буревестника» стал предметом обсуждения среди иностранных экспертов после заявления президента РФ Владимира Путина о его уникальности и успешном завершении испытаний 26 октября 2025 года, когда ракета преодолела более 14 тысяч километров за 15 часов полета. Ракета уникальна ядерной энергетической установкой, а также возможностью менять направление и спускаться на высоту 10-50 метров над поверхностью земли, что делает ее неуловимой для систем ПВО и ПРО.
