Общество

Пермские рыбаки собирают деньги на покупку бани для бойцов СВО

27 октября 2025 в 03:36
Пермяки хотят закупить банную конструкцию, которую легко перевозить

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье организовали сбор средств для покупки бани и дальнейшей отправки в зону проведения спецоперации ВС РФ. Организаторами акции выступили активисты местного рыболовного сообщества. 

«Просим помощи в сборе для наших бойцов, которые на передовой. На улице холодает, поэтому поступил запрос на сбор средств для передвижной бани», — написано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае». 

В предыдущих сборах рыбаки выполнили три заявки, поступивших от земляков с фронта. На передовую были отправлены средства РЭБ, генераторы, а также запчасти для автомобилей.

URA.RU уже рассказывало про пермских волонтеров, которые отправили баню на СВО. Конструкцию доставили в пункт назначения на грузовике. Жители Прикамья регулярно помогают товарищам, воюющим на линии соприкосновения. К примеру, ранее разведчикам передали сотни кейсов с энергетиками.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

