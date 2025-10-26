Пермские рыбаки собирают деньги на покупку бани для бойцов СВО

Пермяки хотят закупить банную конструкцию, которую легко перевозить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Прикамье организовали сбор средств для покупки бани и дальнейшей отправки в зону проведения спецоперации ВС РФ. Организаторами акции выступили активисты местного рыболовного сообщества.

«Просим помощи в сборе для наших бойцов, которые на передовой. На улице холодает, поэтому поступил запрос на сбор средств для передвижной бани», — написано в группе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае».

В предыдущих сборах рыбаки выполнили три заявки, поступивших от земляков с фронта. На передовую были отправлены средства РЭБ, генераторы, а также запчасти для автомобилей.

Продолжение после рекламы