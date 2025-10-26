Свердловчане остались без онлайн-игр и общения

Свердловчане не могут поиграть в популярные игры и общаться Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Свердловской области массово пожаловались на сбои в работе онлайн-игры Dota2 и голосовой мессенджер Discord. О проблемах с подключением рассказали читатели URA.RU.

«В Dote 2 легли сервера, не могу найти игроков для матча в игре», — сказал собеседник. Discord, по его словам, просто не загружается.

Следуя из информации на портале DownDetector, сбои в работе Dota 2 наблюдается также в республике Челябинской, Белгородской и Астраханской области, а также в Краснодарском крае. Discord не работает у жителей Мурманской, Калининградской и Архангельской областях и республике Карелии.

