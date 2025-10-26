Логотип РИА URA.RU
Свердловчане остались без онлайн-игр и общения

В Свердловской области наблюдаются сбои в работе Dota 2 и Discord
27 октября 2025 в 03:19
Свердловчане не могут поиграть в популярные игры и общаться

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Свердловской области массово пожаловались на сбои в работе онлайн-игры Dota2 и голосовой мессенджер Discord. О проблемах с подключением рассказали читатели URA.RU.

«В Dote 2 легли сервера, не могу найти игроков для матча в игре», — сказал собеседник. Discord, по его словам, просто не загружается.

Следуя из информации на портале DownDetector, сбои в работе Dota 2 наблюдается также в республике Челябинской, Белгородской и Астраханской области, а также в Краснодарском крае. Discord не работает у жителей Мурманской, Калининградской и Архангельской областях и республике Карелии. 

Похожие проблемы с доступом к онлайн-играм уже возникали ранее: 13 октября пользователи из разных регионов России массово жаловались на сбои в работе Steam, из-за чего не могли входить в свои аккаунты и запускать такие игры, как Dota 2 и Counter Strike 2. Тогда, согласно порталу Downdetector, перебои фиксировались не только в России, но и по всему миру.

