Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В аэропортах Домодедово и Жуковском введен план «Ковер»

Росавиация: в Домодедово и Жуковском введены ограничения
27 октября 2025 в 03:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В московском и раменском аэропорту объявлены временные ограничения

В московском и раменском аэропорту объявлены временные ограничения

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Домодедово введены временные ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ДОМОДЕДОВО и ЖУКОВСКИЙ (Раменское). Введенные ограничения введены для обеспечения безопасности отправки и приема авиарейсов», — пояснил представитель Артем Кореняко в telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 13 сбитых беспилотниках, направлявшихся в столицу. На месте работают оперативные службы. Пассажирам рекомендуется проверять онлайн-табло авиагавани и слушать звуковые оповещения в терминале до снятия ограничений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал