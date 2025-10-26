В аэропортах Домодедово и Жуковском введен план «Ковер»
В московском и раменском аэропорту объявлены временные ограничения
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Домодедово введены временные ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ДОМОДЕДОВО и ЖУКОВСКИЙ (Раменское). Введенные ограничения введены для обеспечения безопасности отправки и приема авиарейсов», — пояснил представитель Артем Кореняко в telegram-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 13 сбитых беспилотниках, направлявшихся в столицу. На месте работают оперативные службы. Пассажирам рекомендуется проверять онлайн-табло авиагавани и слушать звуковые оповещения в терминале до снятия ограничений.
