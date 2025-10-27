Логотип РИА URA.RU
Самарский аэропорт временно приостановил работу

27 октября 2025 в 05:45
Еще один аэропорт РФ приостановил работу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Самары введен временный режим работы, ограничивающий выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения», — уточнил представитель Артем Кореняко в telegram-канале.

