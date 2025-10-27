Самарский аэропорт временно приостановил работу
Росавиация: аэропорт Самары ограничил рейсы
27 октября 2025 в 05:45
Еще один аэропорт РФ приостановил работу
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В аэропорту Самары введен временный режим работы, ограничивающий выполнение авиарейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч). Принятые меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения», — уточнил представитель Артем Кореняко в telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал