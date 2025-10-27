Кошмарное шоу и кибер-чистилище: куда сходить на Хэллоуин в Екатеринбурге

Традиционно Хэллоуин отмечается 31 октября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург готовится отмечать Хэллоуин — мистический праздник с яркими и устрашающими костюмами. Горожанам предлагают поучаствовать в онлайн-вечеринке с доулами смерти (люди, которые оказывают поддержку умирающим людям и их семьям), посетить костюмированный бал и оторваться под музыку в кибер-чистилище. Все самые интересные мероприятия в честь необычного праздника — в афише URA.RU.

Фестиваль «Ягиные именины» 6+

До 4 ноября в «Парке сказов» в Арамили можно будет посетить страшно-захватывающее представление от Лешего, всенародное караоке, мастер-классы, поучаствовать в конкурсе костюмов. Начало в 9:00 ежедневно, билеты — от 450 рублей.

Zoom-вечеринка с доулами смерти 18+

Нестандартное мероприятие в онлайн-формате подойдет тем, кто интересуется мистическими темами. На встрече участники обсудят теневые стороны, поучаствуют в викторине на околосмертную тему, будут работать комната страшилок у костра и «теневой тиндер», также будет разыгран приз за самый интересный костюм. Мероприятие пройдет 29 октября в 19:30, вход на вечеринку — по регистрации.

Хэллоуин на Пионерке 12+

Екатеринбуржцев приглашают посетить тру-крайм выставку, своп вещей, творческий мастер-класс и показ мультфильма Тима Бёртона «Труп невесты». Костюмы на мероприятие необязательны, но приветствуются. Вечеринка пройдет 31 октября в 18:00 в «Основа кофе», билеты — 500 рублей.

Хэллоуин в Terminal E 12+

На фудмаркете устроят показ культовых страшных мультфильмов — «Коралина в Стране кошмаров» и «Дом-монстр». Событие пройдет 31 октября в ТЦ «Пассаж», старт с 17:30, вход свободный.

«Halloween Театр кукол» 18+

В баре Nebar проведут иммерсивное шоу с жуткими куклами и конкурс костюмов. Тусовки будут проходить с 31 октября по 1 ноября с 18:00, вход — для девушек бесплатно, бронь столов — 2000 рублей.

«ВАУ Хэллоуин-пати» 18+

В «Гастромолле» устроят тематическое музыкальное лото. Гостям также предлагают нарядиться в честь Хэллоуина. Мероприятие пройдет 31 октября в 19:00, билеты — 700 рублей.

Вечеринка с Уэнсдей, Ксавье и Лабубу-Монстром 0+

Горожан с детьми приглашают на костюмированную вечеринку, где пройдут квест по аттракционам интерактивного парка, пранки, экстремальные конкурсы с участием животных, мастер-класс и дискотека с симулятором танца. Дети до семи лет посещают мероприятие со взрослыми. Событие пройдет 31 октября в 16:00 и 19:00, билеты — от 300 рублей.

Shrek Halloween 18+

Вечеринку в стиле мультфильма «Шрек» проведут в клубе «Нирвана». Гостей ждет костюмированный бал с наградами, авторские «болотные» коктейли, фотозоны. Начало 1 ноября в 23:30, билеты — от 440 рублей.

«Бал монстров» 18+

На вечеринке 1 ноября прозвучат диджей-сеты от резидентов лучших промо-команд Екатеринбурга, а хедлайнером мероприятия станет DJ kiida. Начало в 22:00 в Center Club, билеты — от 2000 рублей.

«СТАЯ Halloween» 18+

Организаторы создадут площадку с огромными экранами, наполненными атрибутикой Хэллоуина. Также ожидается шоу тысячи свечей, конкурс костюмов, мистические интерактивные зоны, кошмарное шоу и лайв-перформансы от нежити. Вечеринка пройдет 2 ноября в 23:00 в Center Club, вход — от 1199 рублей.

«Олдскулы: Halloween» 18+

В клубе «Нирвана» День всех святых будет не устрашающим, а наполненным энергией рока. Группы и исполнители, такие как Double Bubble, Dead Souls и «Мамка Стифлера», исполнят на сцене хиты Metallica, Anacondaz, The Rasmus, Muse, Nirvana и других музыкантов. Посетителей ждут игровая зона Sega, караоке на большом экране, бирпонг, специальные предложения на баре, приветственные шоты и появление фирменного динозавра-маскота. Событие пройдет 2 ноября в 23:00, билеты — от 500 рублей.

«Хэллоуин: самая страшная вечеринка года» 18+

Еще одна тусовка пройдет в ресторане «Максимилианс». Для гостей подготовили мистическую анимацию и подарки от ресторана. Мероприятие запланировано на 2 ноября, начало в 19:00, билеты — 350 рублей.

