В Лабытнанги мать пятерых детей борется за право на нормальную жизнь
Жильцов собирались расселять не ранее 2028 года (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) управляющую компанию «Комфортный дом» обязали устранить нарушения в аварийном многоквартирнике, где проживает многодетная семья. Иск о сокращении сроков расселения жильцов подала прокуратура. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.
«В мой адрес за помощью обратилась жительница города Лабытнанги, мать пятерых детей. Семья проживает в квартире, признанной аварийной еще в 2022 году, с перспективой расселения только к 2028-му!» — пишет Андрей Нестерук в telegram-канале.
По словам омбудсмена, в доме действительно трудно жить, тем более с детьми: деформированы полы, стены и системы водоснабжения промерзают, кругом плесень и неисправна канализация. Жильцы неоднократно предпринимали попытки добиться ремонта, однако управляющая компания ссылалась на запрет капитальных работ в признанном аварийном жилье.
Андрей Нестерук переправил обращение в прокуратуру ЯНАО. Проверка выявила грубые нарушения содержания жилья управляющей компанией. Прокуроры направили представление директору ООО «Комфортный дом» и инициировали административное производство за ненадлежащее обслуживание общего имущества. Кроме того, прокуратура сочла чрезмерно длительным утвержденный администрацией срок расселения аварийного фонда и подала судебный иск с требованием его сократить.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!