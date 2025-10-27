Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В Лабытнанги мать пятерых детей борется за право на нормальную жизнь

УК в ЯНАО обязали устранить нарушения в доме, где проживает многодетная семья
27 октября 2025 в 10:23
Жильцов собирались расселять не ранее 2028 года (архивное фото)

Жильцов собирались расселять не ранее 2028 года (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) управляющую компанию «Комфортный дом» обязали устранить нарушения в аварийном многоквартирнике, где проживает многодетная семья. Иск о сокращении сроков расселения жильцов подала прокуратура. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

«В мой адрес за помощью обратилась жительница города Лабытнанги, мать пятерых детей. Семья проживает в квартире, признанной аварийной еще в 2022 году, с перспективой расселения только к 2028-му!» — пишет Андрей Нестерук в telegram-канале. 

По словам омбудсмена, в доме действительно трудно жить, тем более с детьми: деформированы полы, стены и системы водоснабжения промерзают, кругом плесень и неисправна канализация. Жильцы неоднократно предпринимали попытки добиться ремонта, однако управляющая компания ссылалась на запрет капитальных работ в признанном аварийном жилье.

Андрей Нестерук переправил обращение в прокуратуру ЯНАО. Проверка выявила грубые нарушения содержания жилья управляющей компанией. Прокуроры направили представление директору ООО «Комфортный дом» и инициировали административное производство за ненадлежащее обслуживание общего имущества. Кроме того, прокуратура сочла чрезмерно длительным утвержденный администрацией срок расселения аварийного фонда и подала судебный иск с требованием его сократить. 

