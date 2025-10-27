В Лабытнанги мать пятерых детей борется за право на нормальную жизнь

Жильцов собирались расселять не ранее 2028 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) управляющую компанию «Комфортный дом» обязали устранить нарушения в аварийном многоквартирнике, где проживает многодетная семья. Иск о сокращении сроков расселения жильцов подала прокуратура. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

«В мой адрес за помощью обратилась жительница города Лабытнанги, мать пятерых детей. Семья проживает в квартире, признанной аварийной еще в 2022 году, с перспективой расселения только к 2028-му!» — пишет Андрей Нестерук в telegram-канале.

По словам омбудсмена, в доме действительно трудно жить, тем более с детьми: деформированы полы, стены и системы водоснабжения промерзают, кругом плесень и неисправна канализация. Жильцы неоднократно предпринимали попытки добиться ремонта, однако управляющая компания ссылалась на запрет капитальных работ в признанном аварийном жилье.

