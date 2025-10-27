Пермяки продолжают собирать грибы в конце октября. Фото
В пермских лесах продолжают расти лисички
Фото: Игорь Лебединский/wikipedia.org/CC BY 3.0
Жители Пермского края продолжают собирать грибы, несмотря на конец октября. Фото собранных лисичек опубликовала Марина Ошева в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Грибы есть. Много мелких. Собирали в Нытве», — написала пермячка.
В этом же сообществе любители тихой охоты обсуждают и сбор белых грибов. Многие интересуются стоит ли ехать в Красновишерский район. «Вчера один белый нашел в простом лесу недалеко от города и все», — рассказал интересующимся пользователь с именем Aleks.
Лисички, которые пермячка собрала в конце октября в лесу
