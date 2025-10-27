В этом же сообществе любители тихой охоты обсуждают и сбор белых грибов. Многие интересуются стоит ли ехать в Красновишерский район. «Вчера один белый нашел в простом лесу недалеко от города и все», — рассказал интересующимся пользователь с именем Aleks.