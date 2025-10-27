Трамп ответил насчет использования замороженных активов России
Слова Трампа транслировались на официальном сайте Белого дома
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп не участвует в решениях по использованию замороженных активов России. Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.
На вопрос журналистки о целесообразности применения этих средств для финансирования военной помощи Украине Трамп отметил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую». Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.
После начала СВО на Украине страны Запада подвергли Россию масштабным санкциям. Одной из ключевых мер стало замораживание валютных резервов Банка России за рубежом. В ответ на западные санкции и заморозку активов Россия ввела собственные ограничения. «Недружественным» инвесторам был запрещен вывод капитала, а их доходы на территории РФ аккумулируются на специальных счетах типа «С».
Ранее агентство Reuters сообщало, что США одобрили предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для приобретения американского вооружения с целью поддержки Украины. Кроме того, администрация США приступила к внутренним консультациям о возможности применения замороженных российских активов, находящихся на территории США, для содействия военным усилиям Украины.
