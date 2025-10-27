Трамп ответил насчет использования замороженных активов России

Слова Трампа транслировались на официальном сайте Белого дома Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп не участвует в решениях по использованию замороженных активов России. Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

На вопрос журналистки о целесообразности применения этих средств для финансирования военной помощи Украине Трамп отметил: «Вам нужно спросить ЕС. Я в этом не участвую». Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.

После начала СВО на Украине страны Запада подвергли Россию масштабным санкциям. Одной из ключевых мер стало замораживание валютных резервов Банка России за рубежом. В ответ на западные санкции и заморозку активов Россия ввела собственные ограничения. «Недружественным» инвесторам был запрещен вывод капитала, а их доходы на территории РФ аккумулируются на специальных счетах типа «С».

