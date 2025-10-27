Путин послал Западу резкий сигнал испытанием «Буревестника»: как в мире отреагировали на новую ракету

Запад резко отреагировал на заявление Путина об испытаниях «Буревестника» Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Испытание российской крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой стало резким сигналом для Запада, пишет New York Times. Президент Владимир Путин заявил об успешном завершении тестов уникального оружия неограниченной дальности.

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что 21 октября ракета за 15 часов преодолела 14 тысяч километров. Путин охарактеризовал «Буревестник» как уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире. Подробнее о реакции Запада на заявление Путина — в материале URA.RU.

Заявление Путина

Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой, что было расценено международными наблюдателями как важный сигнал западным странам. Во время посещения пункта управления Объединенной группировкой войск глава государства охарактеризовал ракету как уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытание состоялось 21 октября — за 15 часов полета ракета преодолела 14 тысяч километров, подтвердив свои исключительные характеристики дальности.

Продолжение после рекламы

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету „Буревестник“, способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Владимир Путин. Это стало резким сигналом Западу…» — отмечает New York Times.

Испытания «Буревестника» вызвали тревогу в Великобритании

После заявления Владимира Путина о завершении испытаний ракеты «Буревестник» в Великобритании усилились опасения. Как сообщает издание Express, российский лидер сделал жесткое предупреждение в адрес Лондона, подтвердив создание нового оружия с неограниченной дальностью действия.

В материале подчеркивается, что «Буревестник» характеризуют как практически непобедимое оружие, поскольку его полетную траекторию крайне сложно отследить современными средствами ПВО. По мнению британских экспертов, данное оружие способно кардинально изменить стратегический баланс сил.

«Буревестник» как стратегический ответ России на выход США из Договора по ПРО

Заявление о завершении ключевых испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой было расценено западными СМИ как важный стратегический сигнал. Как отмечает The New York Times, российский лидер подтвердил создание оружия с практически неограниченной дальностью, хотя и указал на необходимость дальнейшей работы перед принятием на вооружение.

Разработка ракеты, начатая после выхода США из Договора по ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны — соглашение между СССР и США, подписанное 26 мая 1972 года) в 2001 году, ведется с 2018 года, когда Путин впервые сообщил о создании малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатых ракет. «Буревестник» характеризуется как низколетящий, малозаметный комплекс с непредсказуемой траекторией и ядерной боевой частью. В Пентагоне признают, что ракета способна наносить удары с любого направления благодаря исключительной дальности и автономности полета. Как подчеркивают в Минобороны РФ, создание таких систем направлено на сдерживание потенциальной агрессии против России и ее союзников.

Испанское агентство: Путин сигнализировал Западу о преимуществе на Донбассе

По оценке испанского информагентства EFE, Владимир Путин во время встречи с командующими группировками в зоне СВО продемонстрировал Западу уверенность в позициях России на Донбассе.