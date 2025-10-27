Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Силовики устроили массовые облавы на мигрантов в ХМАО

27 октября 2025 в 13:50
Полиция провела рейды на мигрантов в ХМАО

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО полиция провела масштабную операцию по выявлению нарушений миграционного законодательства. Силовики проверили предприятия, стройки, общежития и жилые дома.

«В Югре полицейские подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие нарушениям миграционного законодательства. В рамках операции сотрудники полиции проверили объекты транспорта, строительства, торговли, промышленные зоны, жилые сектора и места компактного проживания иностранных граждан», — сообщила полиция Югры на официальном сайте.

Полицейские составили 913 протоколов. В сфере трудовых отношений зафиксировано 128 нарушений. Также обнаружили 116 иностранцев, которые незаконно находятся в России.

По данным полиции, 187 человек получили запрет на въезд, 134 — выдворены из страны. В округе аннулировано 111 патентов и 26 разрешений на проживание. Возбуждено 74 уголовных дела, в том числе за фиктивную регистрацию и организацию незаконной миграции.

Так, в Сургутском районе жительница поселка Солнечный фиктивно зарегистрировала у себя двух иностранцев. Против нее возбуждено уголовное дело. 

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) полицейские провели рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках, рынках и в местах проживания иностранцев. Нарушителям грозит депортация.

