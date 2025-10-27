В ЯНАО к ребрендингу авиакомпании готовят подарки на рейсах

В честь ребрендинга компания подготовила подарки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С 27 октября по 7 ноября 2025 года во всех аэропортах Ямала для детей, вылетающих на рейсах, будут вручаться специальные дорожные наборы. Об этом сообщили организаторы акции «Ямал на память», приуроченной к началу ребрендинга.

«В честь начала ребрендинга мы запускаем особую акцию — „Ямал на память“! С 27 октября по 7 ноября маленькие пассажиры всех рейсов, вылетающих из аэропортов ЯНАО, получат памятные дорожные наборы в нашем узнаваемом фирменном стиле», — сообщается в telegram-канале авиакомпании «Ямал».

По данным источника, для самых маленьких — малышей в возрасте до года — подготовлены развивающие игрушки, полностью безопасные для использования с раннего возраста. Для детей от 2 до 11 лет предусмотрены бутылки для воды, IQ-пазлы для развития логики и настольная игра «3 в 1» в дорожном формате.

