В ЯНАО к ребрендингу авиакомпании готовят подарки на рейсах
В честь ребрендинга компания подготовила подарки
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
С 27 октября по 7 ноября 2025 года во всех аэропортах Ямала для детей, вылетающих на рейсах, будут вручаться специальные дорожные наборы. Об этом сообщили организаторы акции «Ямал на память», приуроченной к началу ребрендинга.
«В честь начала ребрендинга мы запускаем особую акцию — „Ямал на память“! С 27 октября по 7 ноября маленькие пассажиры всех рейсов, вылетающих из аэропортов ЯНАО, получат памятные дорожные наборы в нашем узнаваемом фирменном стиле», — сообщается в telegram-канале авиакомпании «Ямал».
По данным источника, для самых маленьких — малышей в возрасте до года — подготовлены развивающие игрушки, полностью безопасные для использования с раннего возраста. Для детей от 2 до 11 лет предусмотрены бутылки для воды, IQ-пазлы для развития логики и настольная игра «3 в 1» в дорожном формате.
Ранее авиакомпания «Ямал» объявила о масштабном ребрендинге, который предусматривает обновление визуального стиля и сохранение символики белого медведя. Перевозчик планирует запустить новый сайт, внедрить единый фирменный стиль во всех онлайн-каналах и создать мобильное приложение для пассажиров. В октябре 2025 года компания расширила маршрутную сеть и увеличила частоту рейсов между Новым Уренгоем и Екатеринбургом.
