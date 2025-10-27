В Москве парковки сделают бесплатными
Бесплатными станут и те парковочные места, где действует динамический тариф
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
На время празднования Дня народного единства, 3 и 4 ноября, парковка в Москве станет бесплатной. Такое решение озвучил мэр города Сергей Собянин.
«В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной», — написал Собянин в своем telegram-канале. Правило распространяется как на обычные улицы, так и на зоны с самыми высокими тарифами — 380, 450 и даже 600 рублей в час. Помимо этого, бесплатными станут и те парковочные места, где действует динамический тариф. Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.