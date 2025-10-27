В Москве парковки сделают бесплатными

«В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной», — написал Собянин в своем telegram-канале. Правило распространяется как на обычные улицы, так и на зоны с самыми высокими тарифами — 380, 450 и даже 600 рублей в час. Помимо этого, бесплатными станут и те парковочные места, где действует динамический тариф. Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.