Общество

Транспорт

В Москве парковки сделают бесплатными

27 октября 2025 в 13:30
Бесплатными станут и те парковочные места, где действует динамический тариф

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На время празднования Дня народного единства, 3 и 4 ноября, парковка в Москве станет бесплатной. Такое решение озвучил мэр города Сергей Собянин.

«В честь Дня народного единства 3 и 4 ноября парковка в Москве будет бесплатной», — написал Собянин в своем telegram-канале. Правило распространяется как на обычные улицы, так и на зоны с самыми высокими тарифами — 380, 450 и даже 600 рублей в час. Помимо этого, бесплатными станут и те парковочные места, где действует динамический тариф. Парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме.

