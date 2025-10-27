Логотип РИА URA.RU
Суд решил заключить певицу Монеточку* под стражу

27 октября 2025 в 13:41
Решение суда в отношении певицы было вынесено заочно

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певице Екатерине Гырдымовой*, более известной под псевдонимом Монеточка, суд заочно избрал меру пресечения — заключение под стражей. Об этом сообщает telegram-канал «Прокуратура Москвы». 

Артистка, признанная иностранным агентом, за год дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. «Однако в нарушение требований законодательства РФ она продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — объясняется в сообщении, 

Ранее за это нарушение она уже была оштрафована на 30 тысяч рублей. Сама Гырдымова в соцсетях благодарила фанатов за то, что российский Минюст признал ее иноагентом.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Комментарии (1)
