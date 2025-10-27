Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
27 октября 2025 в 13:40
Фото: © URA.RU
Комитет Госдумы одобрил инициативу, предусматривающую назначение штрафов за несообщение военкомата о переезде. Согласно проекту закона, планируется отменить действующее требование, согласно которому административная ответственность за неуведомление военкомата наступает лишь в период проведения призывной кампании.
