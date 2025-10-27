Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО пройдет фестиваль рок-музыки

27 октября 2025 в 13:49
Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Надыме пройдет рок-фестиваль «Рокотарктики». Он приурочен к 95-летию района, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Друзья, знакомлю вас с программой мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Надымского района, ровесника Ямала... Рок-фестиваль „Рокотарктики“» — написал Жаромских в своем telegram-канале.

Фестиваль состоится 22 ноября с 10:00 до 22:00. Его проведение запланировано в  роллер-парке «Адреналин». 

Сам День Надымского района празднуется 10 декабря. В эту же дату свой юбилей отметит и весь Ямал.

