В ЯНАО пройдет фестиваль рок-музыки
К юбилею Надымского района проведут рок-фестиваль
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Надыме пройдет рок-фестиваль «Рокотарктики». Он приурочен к 95-летию района, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.
«Друзья, знакомлю вас с программой мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Надымского района, ровесника Ямала... Рок-фестиваль „Рокотарктики“» — написал Жаромских в своем telegram-канале.
Фестиваль состоится 22 ноября с 10:00 до 22:00. Его проведение запланировано в роллер-парке «Адреналин».
Сам День Надымского района празднуется 10 декабря. В эту же дату свой юбилей отметит и весь Ямал.
