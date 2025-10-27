В ЯНАо пройдет фестиваль рок-музыки

К юбилею Надымского района проведут рок-фестиваль Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Надыме пройдет рок-фестиваль «Рокотарктики». Он приурочен к 95-летию района, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Друзья, знакомлю вас с программой мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Надымского района, ровесника Ямала... Рок-фестиваль „Рокотарктики“» — написал Жаромских в своем telegram-канале.

Фестиваль состоится 22 ноября с 10:00 до 22:00. Его проведение запланировано в роллер-парке «Адреналин».

