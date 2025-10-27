Многодетных матерей сокращают из учреждений культуры ЯНАО
В учреждениях культуры Пуровского района проводится оптимизация
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Многодетных матерей из Тарко-Сале (ЯНАО) сокращают из учреждений культуры. Женщины с многолетним опытом останутся без работы, сообщила попавшая под оптимизацию Мари Шер.
«Сейчас в Тарко-Сале идет массовое сокращение людей, в особенности в культуре. В Пуровском историко-краеведческом музее с 31 декабря сокращают двоих многодетных мам с огромным опытом работы и высшим образованием», — написала она, в telegram-канале для обращений к губернатору Дмитрию Артюхову.
По словам автора, руководство музея не предложило никакой альтернативы. На вопрос, почему под сокращение попадают многодетные матери с несовершеннолетними детьми, не ответили.
«Я 14 лет проработала в музее, стабильно стояла на ногах зная, что у меня есть работа, создала семью, родила троих детей. Мне всего 36 лет я не пенсионерка, у меня нет второго заработка», — добавила женщина.
Мэрия Пуровского района в комментариях разъяснила, что сокращение не распространяется на многодетных матерей, если они являются единственным кормильцем в семье. «Действительно, сокращение в учреждениях культуры Пуровского района проходит в рамках оптимизации и усовершенствования работы», — уточнили представители власти.
Ранее URA.RU рассказало, что в округе ожидается масштабная оптимизация в культурной сфере. Часть сотрудников сократят, чтобы перераспределить фонд оплаты труда и повысить зарплаты тем, кто останется работать.
