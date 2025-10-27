Логотип РИА URA.RU
Компании «Ангара», у которой разбился самолет под Тындой, запретят летать

27 октября 2025 в 13:46
Фото: © URA.RU

С 5 ноября Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на осуществление коммерческих перевозок. Об этом сообщили в ведомстве. Именно «Ангара» осуществляла перелет самолета Ан-24, который разбился несколько месяцев назад в Амурской области.

