Компании «Ангара», у которой разбился самолет под Тындой, запретят летать
27 октября 2025 в 13:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
С 5 ноября Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на осуществление коммерческих перевозок. Об этом сообщили в ведомстве. Именно «Ангара» осуществляла перелет самолета Ан-24, который разбился несколько месяцев назад в Амурской области.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал