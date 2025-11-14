Дом высоких манер: презентация нового жилого комплекса произвела фурор на рынке недвижимости Перми

Старт продаж квартир в новом жилом комплексе стал кульминацией вечера Фото: девелопер ИНГРУПП

В Перми прошла закрытая презентация нового жилого комплекса «Манеры», который возводит девелопер ИНГРУПП на шоссе Космонавтов, 10. Торжественный вечер состоял из пяти эпизодов с прологом и финалом. Эпизоды символизировали прошлое, настоящее и будущее девелопера. Порядка 400 гостей пришли, чтобы узнать о том, как ИНГРУПП меняет город и создает новые пространства. Кульминацией мероприятия стал старт продаж квартир в новом жилом комплексе. Подробнее о проекте — в материале URA.RU.

Все начинается с мечты

Презентация проходила при участии чемпионов Европы и мира по танцам Фото: девелопер ИНГРУПП

Мероприятие открыл эстрадно-симфонический оркестр Nova Orhestra. Затем российский шоумен, блогер, актер, телеведущий и певец Роман Каграманов представил гостям путь взросления бренда, философию и ценности компании, которые были получены за 15 лет. Презентация проходила при участии чемпионов Европы и мира по танцам Анны Мельниковой, Дениса Тагинцева, Екатерины Цыбровой и Валентина Бобкова.

Также компания презентовала новый фирменный стиль. Девелопер предстанет в энергичном цвете рассвета — теплой палитре, символизирующей движение от ночи к свету, от прошлого к горизонту новых возможностей. Этот выбор отражает обещание девелопера создавать жилье, опережающее время. «Ребрендинг — это не просто смена имиджа, а осознанное взросление, направленное на созидание прекрасного будущего», — отметил директор компании Матвей Дружинин.

Выход на новый уровень

Двор находится на стилобате на уровне третьего этажа Фото: девелопер ИНГРУПП

Компания возводит жилой комплекс «Манеры» по механизму комплексного развития территории (КРТ). Это значит, что девелопер не только построит новый дом, но и проведет капитальный ремонт улицы Эпроновской и Бакового переулка, а также создаст пешеходный бульвар и дошкольное учреждение на 75 мест. Матвей Дружинин отметил, что реализация этого проекта — следующий этап развития компании и выход на новый уровень девелопмента.

Новый жилой комплекс будет состоять из пяти секций. Три — высотой до 29 этажей и две — до 12 этажей. У каждой секции свое название: «Грация», «Шарм», «Стиль», «Культура» и «Престиж».

«„Шарм“ отражает свет, пространство, наполненное светом. „Грация“ подчеркивает плавность архитектурных линий проекта. „Культура“ — это показатель того, что дом должен стать главным для города. „Стиль“ символизирует вкус, с которым люди подходят к своей жизни. Все это соединяется в „Престиже“. Именно так называется главная башня жилого комплекса», — рассказал главный дизайнер проекта Мартин Мурсалимов.

Продуманные планировки

В жилом комплексе будет 817 современных квартир, для которых дизайнеры проекта создали 224 уникальных планировки. Жилая часть начинается от третьего этажа, а ниже разместят коммерческие помещения. Там планируют сделать фитнес-клуб с бассейном, рестораны, кафе, детский сад на 75 мест, бизнес-центр, аптеки и магазины.

В жилом комплексе будут представлены квартиры разных размеров от компактных до просторных площадью 230 квадратных метров. Среди планировок встречаются такие эксклюзивные форматы как двухуровневые квартиры с двойным светом или квартиры с открытыми террасами.

«Мы уделили особое внимание новым веяниям моды. Сейчас большой популярностью стали пользоваться квартиры, в которых есть санузлы и гардеробные с окнами. Поэтому мы постарались максимально внедрить это решение, где оно возможно. Считаю, что такие планировки будут самыми популярными», — рассказал сооснователь «ИНГРУПП» Алексей Перевозчиков.

Представители компании уточнили, что в строительстве будут использованы передовые инженерные системы, такие как индивидуальный тепловой пункт, лучевая система отопления, шумопоглощающие водопроводные трубы, фильтры для очистки воды, датчики протечки и другие. Доступ на территорию обеспечит технология Face ID.

Пространства, объединяющие жителей

На первых трех этажах разместят коммерческие помещения Фото: девелопер ИНГРУПП

Во дворе дома, который расположат на уровне третьего этажа, предусмотрены разные зоны отдыха для детей, подростков и взрослых. Отдельного внимания заслуживают холлы, в отделке которых имеются натуральный камень, металл и дерево.

На уровне жилых секций расположены два комьюнити спейс — гибких пространства, которые можно использовать как коворкинг, зал для встреч или камерный лекторий. Для подростков создан отдельный тинейджер-поит — место свободы и общения. Это пространство без формальностей, где можно учиться, играть, слушать музыку или просто быть собой.

Для самых маленьких жителей предусмотрен кидсрум— светлая комната, продуманная с заботой о безопасности, развитии и эмоциональном комфорте. Игровые модули, естественное освещение и спокойная цветовая гамма создают атмосферу доверия и уюта. Данные пространства доступны только резидентам комплекса.

«Мы уделили особое внимание пространствам, которые создают атмосферу сообщества и добрососедства. Они объединяют жителей не только адресом, но и образом жизни», — отметил Матвей Дружинин.

Для удобства резидентов сделают двухуровневые колясочные, гостевые санузлы с лапомойками, помещения для сортировки отходов. Для автомобилей предусмотрен трехуровневый паркинг на 632 машиноместа с усилителями сотовой связи, пунктами подкачки шин и зарядными устройствами для электромобилей. За порядком в жилом комплексе будет следить сервисная компания девелопера «Рядом».

Вертикальный город премиум-класса

Дизайнер Светлана Фока представила коллекцию платьев на презентации ЖК Фото: девелопер ИНГРУПП

ЖК «Манеры» — премиальный объект. На старте продаж квадратный метр стоит 250-350 тысяч рублей. «Мы попытались создать вертикальный город. В каждой из секций у нас есть три класса жилья: комфорт плюс, бизнес и премиум. Квартиры сдаются в форматах black box (черновая отделка), white box (предчистовая) и чистовая. У нас представлен микс разных вариантов жилья. Стоимость будет зависеть от этажа и уникальных характеристик квартиры», — добавил Матвей Дружинин.

Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 2031 году. Узнать подробную информацию о проекте, инфраструктуре и действующих условиях приобретения квартир можно по телефону: +7 (342) 254-08-74.

