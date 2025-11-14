Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

Дом высоких манер: презентация нового жилого комплекса произвела фурор на рынке недвижимости Перми

В Перми стартовала продажа квартир в ЖК «Манеры»
14 ноября 2025 в 18:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Старт продаж квартир в новом жилом комплексе стал кульминацией вечера

Старт продаж квартир в новом жилом комплексе стал кульминацией вечера

Фото: девелопер ИНГРУПП

В Перми прошла закрытая презентация нового жилого комплекса «Манеры», который возводит девелопер ИНГРУПП на шоссе Космонавтов, 10. Торжественный вечер состоял из пяти эпизодов с прологом и финалом. Эпизоды символизировали прошлое, настоящее и будущее девелопера. Порядка 400 гостей пришли, чтобы узнать о том, как ИНГРУПП меняет город и создает новые пространства. Кульминацией мероприятия стал старт продаж квартир в новом жилом комплексе. Подробнее о проекте — в материале URA.RU.

Все начинается с мечты

Презентация проходила при участии чемпионов Европы и мира по танцам

Фото: девелопер ИНГРУПП

Мероприятие открыл эстрадно-симфонический оркестр Nova Orhestra. Затем российский шоумен, блогер, актер, телеведущий и певец Роман Каграманов представил гостям путь взросления бренда, философию и ценности компании, которые были получены за 15 лет. Презентация проходила при участии чемпионов Европы и мира по танцам Анны Мельниковой, Дениса Тагинцева, Екатерины Цыбровой и Валентина Бобкова.

Также компания презентовала новый фирменный стиль. Девелопер предстанет в энергичном цвете рассвета — теплой палитре, символизирующей движение от ночи к свету, от прошлого к горизонту новых возможностей. Этот выбор отражает обещание девелопера создавать жилье, опережающее время. «Ребрендинг — это не просто смена имиджа, а осознанное взросление, направленное на созидание прекрасного будущего», — отметил директор компании Матвей Дружинин.

Продолжение после рекламы

Выход на новый уровень

Двор находится на стилобате на уровне третьего этажа

Фото: девелопер ИНГРУПП

Компания возводит жилой комплекс «Манеры» по механизму комплексного развития территории (КРТ). Это значит, что девелопер не только построит новый дом, но и проведет капитальный ремонт улицы Эпроновской и Бакового переулка, а также создаст пешеходный бульвар и дошкольное учреждение на 75 мест. Матвей Дружинин отметил, что реализация этого проекта — следующий этап развития компании и выход на новый уровень девелопмента.

Новый жилой комплекс будет состоять из пяти секций. Три — высотой до 29 этажей и две — до 12 этажей. У каждой секции свое название: «Грация», «Шарм», «Стиль», «Культура» и «Престиж».

«„Шарм“ отражает свет, пространство, наполненное светом. „Грация“ подчеркивает плавность архитектурных линий проекта. „Культура“ — это показатель того, что дом должен стать главным для города. „Стиль“ символизирует вкус, с которым люди подходят к своей жизни. Все это соединяется в „Престиже“. Именно так называется главная башня жилого комплекса», — рассказал главный дизайнер проекта Мартин Мурсалимов.

Продуманные планировки

В жилом комплексе будет 817 современных квартир, для которых дизайнеры проекта создали 224 уникальных планировки. Жилая часть начинается от третьего этажа, а ниже разместят коммерческие помещения. Там планируют сделать фитнес-клуб с бассейном, рестораны, кафе, детский сад на 75 мест, бизнес-центр, аптеки и магазины.

В жилом комплексе будут представлены квартиры разных размеров от компактных до просторных площадью 230 квадратных метров. Среди планировок встречаются такие эксклюзивные форматы как двухуровневые квартиры с двойным светом или квартиры с открытыми террасами.

«Мы уделили особое внимание новым веяниям моды. Сейчас большой популярностью стали пользоваться квартиры, в которых есть санузлы и гардеробные с окнами. Поэтому мы постарались максимально внедрить это решение, где оно возможно. Считаю, что такие планировки будут самыми популярными», — рассказал сооснователь «ИНГРУПП» Алексей Перевозчиков.

Представители компании уточнили, что в строительстве будут использованы передовые инженерные системы, такие как индивидуальный тепловой пункт, лучевая система отопления, шумопоглощающие водопроводные трубы, фильтры для очистки воды, датчики протечки и другие. Доступ на территорию обеспечит технология Face ID.

Пространства, объединяющие жителей

На первых трех этажах разместят коммерческие помещения

Фото: девелопер ИНГРУПП

Во дворе дома, который расположат на уровне третьего этажа, предусмотрены разные зоны отдыха для детей, подростков и взрослых. Отдельного внимания заслуживают холлы, в отделке которых имеются натуральный камень, металл и дерево.

Продолжение после рекламы

На уровне жилых секций расположены два комьюнити спейс — гибких пространства, которые можно использовать как коворкинг, зал для встреч или камерный лекторий. Для подростков создан отдельный тинейджер-поит — место свободы и общения. Это пространство без формальностей, где можно учиться, играть, слушать музыку или просто быть собой.

Для самых маленьких жителей предусмотрен кидсрум— светлая комната, продуманная с заботой о безопасности, развитии и эмоциональном комфорте. Игровые модули, естественное освещение и спокойная цветовая гамма создают атмосферу доверия и уюта. Данные пространства доступны только резидентам комплекса.

«Мы уделили особое внимание пространствам, которые создают атмосферу сообщества и добрососедства. Они объединяют жителей не только адресом, но и образом жизни», — отметил Матвей Дружинин.

Для удобства резидентов сделают двухуровневые колясочные, гостевые санузлы с лапомойками, помещения для сортировки отходов. Для автомобилей предусмотрен трехуровневый паркинг на 632 машиноместа с усилителями сотовой связи, пунктами подкачки шин и зарядными устройствами для электромобилей. За порядком в жилом комплексе будет следить сервисная компания девелопера «Рядом».

Вертикальный город премиум-класса

Дизайнер Светлана Фока представила коллекцию платьев на презентации ЖК

Фото: девелопер ИНГРУПП

ЖК «Манеры» — премиальный объект. На старте продаж квадратный метр стоит 250-350 тысяч рублей. «Мы попытались создать вертикальный город. В каждой из секций у нас есть три класса жилья: комфорт плюс, бизнес и премиум. Квартиры сдаются в форматах black box (черновая отделка), white box (предчистовая) и чистовая. У нас представлен микс разных вариантов жилья. Стоимость будет зависеть от этажа и уникальных характеристик квартиры», — добавил Матвей Дружинин.

Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 2031 году. Узнать подробную информацию о проекте, инфраструктуре и действующих условиях приобретения квартир можно по телефону: +7 (342) 254-08-74.

Застройщик ООО «СЗ „УНО“, ИНН 5905071840. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Изображения могут отличаться от реального объекта. Информация не является публичной офертой.

Реклама. ООО «СЗ „УНО“, ИНН 5905071840.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал