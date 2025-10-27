Текслер назначил пятерых заместителей челябинских министров
Алексей Текслер произвел новые кадровые назначения
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил пятерых заместителей министров. Постановления губернатора опубликованы на сайте официальной правовой информации.
«Назначить Орлова Эдуарда Юрьевича первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Назначить Ковальчук Татьяну Игоревну заместителем министра молодежи Челябинской области», — сказано в документах.
Ковальчук ранее работала заместителем начальника главного управления молодежной политики региона. Орлов раньше был начальником управления по взаимодействию с правоохранительными органами, военнослужащими и казачеством министерства общественной безопасности.
Также Текслер назначил замминистра социальных отношений Ольгу Косареву. Ранее Косарева работала первым заместителем начальника управления госслужбы регионального правительства. Кроме того, заместителем министра имущества региона назначена Ольга Васильчик. Первым заместителем начальника главного управления лесами региона назначен Юрий Золотухин. Оба ранее работали в тех же структурах на более низких должностях.
