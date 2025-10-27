Проект сквера у Центрального рынка в Перми прошел экспертизу

«ГИКЭ выдала положительное заключение на выполнение работ первого этапа строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. В рамках данного этапа запланированы работы по созданию сквера в 181-м квартале, на месте бывшей инфекционной больницы», — пишет «Новый компаньон».

Ранее URA.RU рассказало, что у Центрального рынка на месте инфекционной больницы планируют сделать сквер. Власти устроили голосование, чтобы выбрать название. Большинство (34,7%) проголосовало за Александровский сквер. В августе 2025 года власти начали искать подрядчика для создания проекта. На это было выделено 488 млн рублей.