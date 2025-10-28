Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюмени второй день каникул пройдет без осадков

28 октября 2025 в 08:00
Ветер южный со скоростью 1 м/с



Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 28 октября температура воздуха составит 9 градусов. Погода будет облачной, но без осадков, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 28 октября температура наружного воздуха составит от 18 до 19 градусов. Утро: малооблачно, без осадков. День: облачно, дождей не будет. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 98%.

