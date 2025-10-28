С «Ангары», чей самолет рухнул под Тындой, потребовали деньги за разрушенный лес
Министерство лесного хозяйства Амурской области подало иск к авиакомпании «Ангара» на 535 тысяч рублей за ущерб, нанесенный лесу при крушении самолета Ан-24. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда региона.
«Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в суд с требованием о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолета Ан-24», — сказано в документах, передает РИА Новости. Уточняется, что инцидент произошел на территории Тындинского участкового лесничества.
Сумма иска составляет 535 004 рубля. Иск будет рассмотрен в порядке упрощенного производства, ответчик должен представить отзыв до 12 ноября.
Крушение Ан-24 под Тындой произошло 24 июля 2025 года из-за ошибки пилотов при выставлении давления на приборах, что связано с отсутствием единого стандарта в российской авиации. В результате трагедии погибли 48 человек, а полевой этап расследования уже завершен. В августе Росавиация направила новые рекомендации организациям гражданской авиации и выпустила приказы по профилактике подобных инцидентов.
