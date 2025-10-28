Бойцы ВС РФ нашли тайный схрон ВСУ с наркотиками
Бойцы «Востока» нашли у ВСУ наркотаблетки
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российские военные при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили крупную партию наркотических таблеток. Об этом рассказал старшина роты группировки «Восток» с позывным Яга.
«При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества — наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки», — сообщил старшина РИА Новости.
По словам бойца, поведение украинских военных во время боя часто указывает на воздействие психотропных веществ. Он привел пример, когда противник шел в полный рост под огнем, не проявляя признаков страха, и остановить его удалось только прицельным выстрелом.
Ранее российские силовые структуры сообщали о случаях обнаружения наркотиков и ампул с неизвестными препаратами при задержании военнослужащих ВСУ в Сумской области. Кроме того, отмечались сообщения о нетипичном поведении украинских бойцов в зоне боевых действий, что связывалось с возможным употреблением психотропных веществ.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
