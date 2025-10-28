Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Бойцы ВС РФ нашли тайный схрон ВСУ с наркотиками

Бойцы группировки «Восток» нашли наркотики на опорнике ВСУ в Запорожье
28 октября 2025 в 07:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бойцы «Востока» нашли у ВСУ наркотаблетки

Бойцы «Востока» нашли у ВСУ наркотаблетки

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили крупную партию наркотических таблеток. Об этом рассказал старшина роты группировки «Восток» с позывным Яга.

«При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества — наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки», — сообщил старшина РИА Новости.

По словам бойца, поведение украинских военных во время боя часто указывает на воздействие психотропных веществ. Он привел пример, когда противник шел в полный рост под огнем, не проявляя признаков страха, и остановить его удалось только прицельным выстрелом.

Продолжение после рекламы

Ранее российские силовые структуры сообщали о случаях обнаружения наркотиков и ампул с неизвестными препаратами при задержании военнослужащих ВСУ в Сумской области. Кроме того, отмечались сообщения о нетипичном поведении украинских бойцов в зоне боевых действий, что связывалось с возможным употреблением психотропных веществ.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал