Бойцы ВС РФ нашли тайный схрон ВСУ с наркотиками

Бойцы «Востока» нашли у ВСУ наркотаблетки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные при штурме опорного пункта ВСУ в Запорожской области обнаружили крупную партию наркотических таблеток. Об этом рассказал старшина роты группировки «Восток» с позывным Яга.

«При штурме опорного пункта мы обнаружили запрещенные вещества — наркотические таблетки. По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки», — сообщил старшина РИА Новости.

По словам бойца, поведение украинских военных во время боя часто указывает на воздействие психотропных веществ. Он привел пример, когда противник шел в полный рост под огнем, не проявляя признаков страха, и остановить его удалось только прицельным выстрелом.

Продолжение после рекламы