ВСУ попытались атаковать Россию 17 дронами
28 октября 2025 в 09:08
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина направила на Россию 17 беспилотников. Они были уничтожены. Отмечается, что 13 беспилотников ликвидировали над Калужской областью, три над Брянской и один над Московской. Это данные за ночь. Их приводит Минобороны.
