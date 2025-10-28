В небе над Нефтеюганском был замечен метеорит Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В небе над Нефтеюганском пролетел метеорит. Видео с огромным светящимся шаром, пролетающим над жилыми домами, распространяется в социальных сетях.

«Неизвестный летающий объект с зеленым свечением пролетел в небе. Очевидцы предположили, что это может быть сгорающий в атмосфере метеорит, либо космический мусор», — сообщается на странице «ЧА Сургут, ХМАО, Югра» в соцсети «Вконтакте».

Источник: соцсеть «Вконтакте»

Автор: «ЧП Сургут, ХМАО, Югра» (https://vk.com/wall-117994778_122097)