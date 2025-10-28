В небе над ХМАО пролетел метеорит. Видео
В небе над Нефтеюганском был замечен метеорит
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В небе над Нефтеюганском пролетел метеорит. Видео с огромным светящимся шаром, пролетающим над жилыми домами, распространяется в социальных сетях.
«Неизвестный летающий объект с зеленым свечением пролетел в небе. Очевидцы предположили, что это может быть сгорающий в атмосфере метеорит, либо космический мусор», — сообщается на странице «ЧА Сургут, ХМАО, Югра» в соцсети «Вконтакте».
Источник: соцсеть «Вконтакте»
Автор: «ЧП Сургут, ХМАО, Югра» (https://vk.com/wall-117994778_122097)
Ранее URA.RU писало, что неопознанный объект пролетел над Москвой ночью 27 октября. Очевидцы также предположили, что это мог быть сгорающий в атмосфере метеорит.
