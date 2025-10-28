В Приволжье за год зафиксировано втрое больше терактов, чем за все время СВО
Сергей Шойгу сообщил о росте количества атак БПЛА в Приволжье
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Приволжском федеральном округе в 2025 году зафиксирован резкий рост террористических угроз и атак. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Значительно возросло количество терактов, диверсий. Территория Приволжского округа в 2025 году подвергалась атакам беспилотников втрое чаще, чем за весь предыдущий период проведения спецоперации», — указал секретарь СБ РФ в ходе выездного совещания по вопросам защиты критически важных объектов от террористических посягательств.
Шойгу объяснил, что ситуация кардинально изменилась из-за спецоперации. Промышленный и оборонный потенциал Поволжья, сконцентрированные здесь жизненно важные предприятия и транспортные узлы, делают регион уязвимым.
В ведомстве уточнили, что основной целью атак становятся объекты оборонно-промышленного комплекса, энергетики и химической промышленности, а также крупные транспортные магистрали и коммуникации. Выведение из строя этих объектов может нанести серьезный экономический ущерб, привести к дестабилизации крупных городов региона и нарушению логистических цепочек, в том числе связанных с обеспечением вооруженных сил. По итогам совещания в Совбезе планируют усилить меры безопасности на критически важных объектах округа.
