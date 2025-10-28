Логотип РИА URA.RU
Стала известна стоимость аренды комнаты в пермском МФЦ

Снять переговорную комнату в главном МФЦ Перми можно за 500 рублей
28 октября 2025 в 14:27
Воспользоваться услугой можно по предварительной записи

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В центральном офисе пермского МФЦ запустили новую услугу: «Аренда переговорной комнаты». Стоимость аренды составляет 500 рублей за 30 минут, — сообщается на сайте многофункционального центра.

«В Перми в рамках пилотного проекта запустили новую услугу — аренда переговорной комнаты с почасовой оплатой. Она располагается в филиале МФЦ „Центральный-2“. Стоимость аренды — 500 рублей за 30 минут. Если услуга будет пользоваться популярностью, она будет внедрена и в других отделениях», — сообщается на сайте.

В 2025 году в двух МФЦ начали делать фотографии на паспорт и другие документы. За три месяца услугой воспользовались более 800 заявителей. До конца года ее планируют внедрить еще в девяти отделениях «Мои Документы» Пермского края.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье расширяют сеть постаматов МФЦ — до конца года еще два появятся в торговых центрах Перми. Они появятся в ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовый»». Первый автоматизированный терминал ввели в эксплуатацию в 2023 году в центральном пермском отделении. 

