Стала известна стоимость аренды комнаты в пермском МФЦ
Воспользоваться услугой можно по предварительной записи
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В центральном офисе пермского МФЦ запустили новую услугу: «Аренда переговорной комнаты». Стоимость аренды составляет 500 рублей за 30 минут, — сообщается на сайте многофункционального центра.
«В Перми в рамках пилотного проекта запустили новую услугу — аренда переговорной комнаты с почасовой оплатой. Она располагается в филиале МФЦ „Центральный-2“. Стоимость аренды — 500 рублей за 30 минут. Если услуга будет пользоваться популярностью, она будет внедрена и в других отделениях», — сообщается на сайте.
В 2025 году в двух МФЦ начали делать фотографии на паспорт и другие документы. За три месяца услугой воспользовались более 800 заявителей. До конца года ее планируют внедрить еще в девяти отделениях «Мои Документы» Пермского края.
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье расширяют сеть постаматов МФЦ — до конца года еще два появятся в торговых центрах Перми. Они появятся в ТРК «Спешилов» и ТЦ «Садовый»». Первый автоматизированный терминал ввели в эксплуатацию в 2023 году в центральном пермском отделении.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!