Экономика

Бизнес

Газпромбанк разместит облигации завода «Мечела» на миллиард рублей

28 октября 2025 в 20:45
Газпромбанк займется размещением облигаций завода челябинского холдинга «Мечел» объемом в миллиард рублей. Как следует из решения совета директоров, размещение бумаг чебаркульской «Уральской кузницы» пройдет путем сбора заявок по фиксированной цене в течение одного дня.

«Размещение биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону», — указано в приказе гендиректора ПАО «Уральская кузница» Даниила Мергенева. Ссылку на документ завод привел в сообщении к инвесторам.

Процедуру размещения бумаг руководство предприятия утвердило 28 октября. Сбор заявок от потенциальных инвесторов проводится в ускоренном режиме — с 11 до 15 часов по московскому времени вэ тот же день.

Размещаемые облигации относятся к биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым. Выпуск зарегистрирован под номером накануне, 27 октября. Выступивший андеррайтером Газпромбанк гарантировал размещение. Срок обращения составит два года — до октября 2027 года.

«Мечел» и его предприятия вынуждены брать в долг, поскольку холдинг испытывает существенные финансовые сложности. Отчетность показывает, что обязательства по величине образуют значительную часть активов группы.

