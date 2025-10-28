Газпромбанк разместит облигации завода «Мечела» на миллиард рублей

Чебаркульский завод «Уральская кузница» возьмет в долг миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Газпромбанк займется размещением облигаций завода челябинского холдинга «Мечел» объемом в миллиард рублей. Как следует из решения совета директоров, размещение бумаг чебаркульской «Уральской кузницы» пройдет путем сбора заявок по фиксированной цене в течение одного дня.

«Размещение биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону», — указано в приказе гендиректора ПАО «Уральская кузница» Даниила Мергенева. Ссылку на документ завод привел в сообщении к инвесторам.

Процедуру размещения бумаг руководство предприятия утвердило 28 октября. Сбор заявок от потенциальных инвесторов проводится в ускоренном режиме — с 11 до 15 часов по московскому времени вэ тот же день.

Размещаемые облигации относятся к биржевым облигациям бездокументарным процентным неконвертируемым. Выпуск зарегистрирован под номером накануне, 27 октября. Выступивший андеррайтером Газпромбанк гарантировал размещение. Срок обращения составит два года — до октября 2027 года.