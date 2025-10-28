На Камчатке четверо человек застряли между вулканами
В районе Авачинского перевала бушует сильная пурга
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На Камчатке, в районе Авачинского перевала, четверо человек застряли в автомобилях под напором снежной пурги, на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Об этом сообщает министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«В 21 час 30 минут нам поступил звонок о том, что в районе Авачинского перевала застряло три автомобиля, в которых находятся четыре человека», — написал Лебедев на своей странице ВК. Их положение осложняют быстрое ухудшение погодных условий и практически пустые баки с топливом.
В районе Авачинского перевала бушует сильная пурга, сопровождаемая порывистым ветром и нулевой видимостью. Температура в зоне бедствия опустилась до минус 16 градусов. Детей среди пострадавших нет. Запасы бензина в машинах практически исчерпаны. На место выдвинута поисково-спасательная группа на снегоболотоходе «Кречет».
