Где в Челябинске можно снять самое дешевое жилье

Самые дешевые квартиры в городе сдаются за 15 тысяч рублей в месяц

В Челябинске самые дешевые квартиры для долгосрочной аренды сдаются в Металлургическом районе. Жилье там можно снять за 15 тысяч рублей в месяц, поделилась президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Арендовать однокомнатную квартиру в Челябинске по наиболее выгодной цене сейчас можно в Металлургическом районе. Там такое жилье сдается в среднем по 15 тысяч рублей в месяц», — отметила Шатрукова.