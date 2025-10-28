Где в Челябинске можно снять самое дешевое жилье
Самые дешевые квартиры в городе сдаются за 15 тысяч рублей в месяц
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске самые дешевые квартиры для долгосрочной аренды сдаются в Металлургическом районе. Жилье там можно снять за 15 тысяч рублей в месяц, поделилась президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Арендовать однокомнатную квартиру в Челябинске по наиболее выгодной цене сейчас можно в Металлургическом районе. Там такое жилье сдается в среднем по 15 тысяч рублей в месяц», — отметила Шатрукова.
Челябинская область в октябре 20025 года заняла 23 место среди российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и семейных расходов, — 104,6 тысячи рублей.
