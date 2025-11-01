Первые мастер-классы и активности в рамках «Ночи искусств» пройдут 1 ноября в публичной библиотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинск присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября, часть мероприятий при этом пройдет в первый день месяца и День народного единства. В этом году мероприятие приурочено ко Дню народного единства и состоится под девизом: «В единстве культур — сила народа». О том, где пройдут мастер-классы по соцреализму и линогравюре, лекции о поэзии, постановки и аудиовизуальные инсталляции — в афише URA.RU.

Музей изобразительных искусств: «Гений места» и диалог эпох

3 ноября Челябинский музей изобразительных искусств станет одной из центральных площадок «Ночи искусств». Здесь гостей ждет выставка «Гений места», посвященная взаимодействию человека и индустриальной среды, где соцреализм соседствует с современными художественными интерпретациями. Посещение каждого блока платное — от 300 до 500 рублей.

Первая часть программы, «Первое впечатление. Диалог эпох», начнется в 12:00 с открытия акции и приветственного слова директора музея. Далее состоятся интерактивные экскурсии для детей и взрослых: в 12:30 пройдет прогулка по залу архитектора Александрова, а также экскурсия по уральскому павильону «Уральские чугунолитейные заводы» с искусствоведом Анастасией Степановой. В 13:00 посетители познакомятся с аудиовизуальной инсталляцией Ирины Вилкиной «Четыре параграфа».

В музее изобразительных искусств пройдет мастер-класс по соцреализму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





К 14:00 откроется фотозона, начнутся тематические экскурсии по выставке «Гений места». Также пройдут мастер-класс по живописи в стилистике соцреализма и творческое занятие по линогравюре «Завод» с художником-графиком Марией Акимовой.

С 16:00 начнется вечерний блок «Творческий простор». В это время можно будет создать барельеф «Железобетонный забор ПО-2», расписать футболку «Панельки», сделать панно из стеклянной мозаики или поучаствовать в мастер-классе «Быстрые наброски с натуры» с художником Евгением Синицыным. В 16:30 состоится концерт музыкантов симфонического оркестра «Три чуда в искусстве». В 20:30 искусствовед Полина Ремезова расскажет о взаимоотношении завода, города и человека, а в 21:00 кандидат исторических наук Вера Гейль прочитает лекцию о декоративном убранстве советского функционализма в Челябинске.

Завершит вечер лекция-дегустация по советской парфюмерии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





Финальную часть акции, «Ночь идей и впечатлений», откроет в 22:00 театрализованный рассказ «Сердце завода» от Молодежного театра. В это же время начнется лекция-дегустация «Дух города в советской парфюмерии» от искусствоведа и коллекционера Галии Малоушкиной.

Публичная библиотека: народные традиции, песни и ремесла

1 ноября Челябинская областная универсальная научная библиотека проведет собственную «Ночь искусств». С 17:00 до 20:00 гости смогут посетить лекции, мастер-классы, концерты и выставки, объединенные темой «Народов много — Россия одна». Вход на все мероприятия свободный.

Челябинцев ждут на подкаст о русской народной игрушке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





Откроет вечер концертная программа с выступлениями ансамбля казачьей песни «Светлица» и коллектива «Кулахтиночка». В главном зале (третий этаж) пройдет открытие акции, после чего начнутся народные танцы и музыкальные номера. В 17:30 слушателей приглашают на открытый подкаст «История русской народной игрушки» с Аленой Уразаевой, а в 18:40 — на лекцию Рифата Абдрашитова о сходствах и различиях алфавитов народов России.

На первом этаже, в пространстве «Открытые книги», весь вечер будут работать мастер-классы: от вязания макета флага России и создания украшений в башкирском стиле до росписи фигурок матрешек, напечатанных на 3D-принтере. Также можно будет сделать открытку с якутскими мотивами или браслет в татарском стиле.

На экскурсии челябинцам представят древние книги и двухсотлетний коран Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU





В зале редких книг представят экскурсию «Книжное наследие народов Урала», где гости увидят издания XIX–XX веков, включая Коран 1838 года и Евангелие на эрзя-мордовском языке. В зале краеведения пройдет киносеминар по фильму «Звезда», а в зале литературы по искусству — концерт гитарного дуэта и мастер-класс по анимации малых народов.

На третьем этаже в фиджитал-центре гости смогут посетить цифровую выставку «Россия в лицах» и лекцию Юлии Клящицкой, посвященную выдающимся историческим деятелям. Здесь же пройдут занятия по нейрографике, вязанию морских узлов и созданию гербов в технике коллажа.

Исторический музей Южного Урала: от Есенина до бронзовых зеркал Китая

В музее Южного Урала программа начнется у челябинского метеорита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





3 ноября с 17:00 до 22:00 Государственный исторический музей Южного Урала проведет масштабную программу, включающую более 50 мероприятий. Стоимость единого билета — 400 рублей для взрослых, 200 — для детей, малыши до трех лет смогут посетить праздник бесплатно.

Старт даст перформанс «Выход из витрин» у метеорита в Зале природы и древней истории. Главным событием вечера станет выставка «История русской души», посвященная Сергею Есенину. Гостей ждет литературно-поэтический спектакль «Знакомый ваш, Сергей Есенин», встреча с исследователем Алексеем Казаковым и иммерсивная экскурсия по залам музея.

В музее проведут мастер-классы по росписи блюдцев и шопперов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





Мастер-классы охватят самые разные темы — от росписи блюдец в бухарском стиле до создания сумок-шопперов с уральскими орнаментами. Востоковед Сергей Ханов проведет лекцию о бронзовых зеркалах Китая и практикум по их литью. Также запланированы квесты, спектакли, кинопоказы и занятия для детей — «Археология для начинающих», «Музыка из всего», «В гостях у хранителя» и другие.

Аркаим: музейные тайны и вечер у костра

Музей-заповедник «Аркаим» присоединится к акции и откроет двери челябинского офиса на улице Красноармейской, 100. Посетителей ждет выставка ретро-мототехники, созданная совместно с музеем «Мотоэпоха».

В офисе «Аркаима» вечер завершится песнями под гитару Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU





Программа «Закулисье» познакомит гостей с музейными фондами и даст возможность поучаствовать в мастер-классах. В рамках вечера руководство музея-заповедника подпишет соглашение о сотрудничестве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Завершится день археологическим гитарником — дружескими посиделками у костра с песнями и живым общением.

Театр драмы: Серебряный век на сцене и за ее кулисами

Челябинский театр драмы начнет свою программу «Ночи искусств» 3 ноября в 18:30. Мероприятие продлится до полуночи. Стоимость билета определили в тысячу рублей. Зрители младше 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

В фойе второго этажа откроется фотозона в стилистике конца XIX века, где фотограф Дмитрий Островский продемонстрирует технику моментальной съемки и создаст атмосферу Серебряного века.

Гостей театра драмы ждут лекции о поэтах серебрянного века Фото: Александр Елизаров © URA.RU





В 19:00 стартует музыкально-поэтическая инсталляция «Черный Белый Блок» режиссера Александры Садыковой. Далее гостей ждут лекции Софии Блиновой о поэтах Серебряного века, выставки художницы Татьяны Сельвинской и исторического костюма, а также лекции о моде и искусстве эпохи.

Кульминацией вечера станет «Галерка Серебряного века» — поэтический салон с чтением произведений Цветаевой, Пастернака и Маяковского. Завершится программа ночной экскурсией по театру в полной темноте.

«Ночь искусств» в Детском музее

3 ноября акция пройдет в Детском музее Челябинска. Посетителей ждут экскурсии, квесты, мастер-классы и кукольное представление. Стоимость входа для взрослых — 400 рублей, для детей — 200, малыши до трех лет смогут посетить мероприятие бесплатно.

Один из маршрутов — «Как рубашка в поле выросла», рассчитан на семьи с детьми школьного возраста. За 45 минут участники узнают, как на Урале обрабатывали волокнистые растения, чтобы получить нити и ткани, а затем попробуют себя в роли ткачей.

У башкирской юрты пройдут игры в кости Фото: Андрей Варкентин © URA.RU





С 17:00 до 22:00 в экспозиции «Родной дом» будет работать квест «Дело мастера боится» — его можно пройти самостоятельно. В это же время у башкирской юрты пройдут традиционные игры в кости.

По предварительной записи состоится мастер-класс «Кукла Наташа». Участники создадут бумажную куклу с магнитом и ее гардероб. Начало занятий — в 17:30 и 19:30, продолжительность — до часа.

В 19:00 пройдет тематическое занятие «Музыка из всего». Его участники узнают, как извлекать звуки из обычных предметов, а затем изготовят дудочку из тростника. В 18:30 в видеозале музея начнется кукольный спектакль «В поисках идеальной планеты» от театра «Планета детства».

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя»

В «ЛюбеПете» проведут мастер-класс по леттерингу перьями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU





В этот же вечер, 3 ноября, арт-оранжерея «ЛюбаПетя» проведет собственную «Ночь искусств». Программа стартует в 18:00 с мастер-класса по леттерингу перьями «Славянский шрифт». Участники познакомятся с традициями древнерусского письма и создадут собственные образцы каллиграфии. Стоимость участия — 800 рублей.

В 19:30 пройдет мастер-класс по fashion-иллюстрации с художницей Миланой Чемодановой. Цена — 800 рублей.

Завершит вечер мастер-класс по диатипии, который начнется в 20:00 и продлится до 22:00. Это техника печати на гладкой пластине с использованием масляной краски. Участие — 1200 рублей.

Всероссийская акция в Центре искусств

Мастер-класс по иконописи пройдет в Центре искусств Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU





4 ноября «Ночь искусств» пройдет и в выставочном зале Челябинского центра искусств. Посетителей ждут лекции и творческие мастер-классы. Программа начнется в 10:00 и продлится до 20:00.

В 11:00 откроется мастер-класс «Мы — едины», в 13:00 состоится лекция «Заступница земли Русской: иконография Богородицы, история Казанской иконы Божией Матери». В 15:00 пройдет мастер-класс по иконописи, а в 18:00 — просмотр фильма «Святое знамение России». Вход свободный, но требуется предварительная запись.

Театральная ночь в Молодежном театре

Еще одной площадкой акции станет Молодежный театр. Мероприятия начнутся 4 ноября в 17:00 и завершатся около полуночи.

В Молодежном театре пройдет творческая встреча с театральным фотографом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU





Художники театра Антон Сластников и Эльвира Никитина проведут мастер-класс «Создатели», где расскажут о своей профессии и предложат гостям попробовать себя в роли сценографов. В 19:50 пройдет творческая встреча с театральным фотографом Игорем Шутовым «Фотография как способ рассказать о театре».