Задержан экс-президент Роспромбанка
Салогубова подозревают в мошенничестве с фиктивной продаже земельных участков в Подмосковье
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов задержан силовиками утром 28 октября в арендованном коттедже на территории Новой Москвы. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Салогубову вменяется участие в мошенничестве.
«В материалах дела говорится о фиктивной продаже земельных участков в ближнем Подмосковье, это было связано с деятельностью банка», — поделился источник в разговоре с РБК. Он также добавил, что после выхода на свободу Салогубова в рамках условно-досрочного освобождения, его неоднократно вызывали на допросы.
Пресненский районный суд Москвы в декабре 2019 года вынес Салогубову приговор в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по обвинению в растрате средств на сумму свыше 730 миллионов рублей. Согласно материалам следствия, преступное сообщество, в которое входили Салогубов, а также ряд сотрудников и руководителей банка, было сформировано не позднее марта 2016 года. В период с августа по сентябрь того же года участники группы заключили фиктивные сделки купли-продажи, в результате чего банку был нанесен ущерб на сумму 730 миллионов рублей.
Банковские сотрудники заключили три соглашения о передаче прав требования по кредитным договорам, а также оформили пять договоров купли-продажи объектов недвижимости. В обмен Роспромбанку был передан земельный участок с жилым домом, расположенный в Московской области, оцененный в официальных документах более чем в 1 млрд рублей. Позже в ходе следствия было установлено, что фактическая стоимость участка существенно ниже заявленной. В результате указанных действий банку был нанесен ущерб, превышающий 730 млн рублей. Данные противоправные действия произошли незадолго до отзыва лицензии у банка в сентябре 2016 года.
