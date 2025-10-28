Задержан экс-президент Роспромбанка

Салогубова подозревают в мошенничестве с фиктивной продаже земельных участков в Подмосковье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов задержан силовиками утром 28 октября в арендованном коттедже на территории Новой Москвы. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом расследования. Салогубову вменяется участие в мошенничестве.

«В материалах дела говорится о фиктивной продаже земельных участков в ближнем Подмосковье, это было связано с деятельностью банка», — поделился источник в разговоре с РБК. Он также добавил, что после выхода на свободу Салогубова в рамках условно-досрочного освобождения, его неоднократно вызывали на допросы.

Пресненский районный суд Москвы в декабре 2019 года вынес Салогубову приговор в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по обвинению в растрате средств на сумму свыше 730 миллионов рублей. Согласно материалам следствия, преступное сообщество, в которое входили Салогубов, а также ряд сотрудников и руководителей банка, было сформировано не позднее марта 2016 года. В период с августа по сентябрь того же года участники группы заключили фиктивные сделки купли-продажи, в результате чего банку был нанесен ущерб на сумму 730 миллионов рублей.

