Дмитрий Медведев прибыл в Курскую область
28 октября 2025 в 20:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Курскую область. Политик отметил, что происходящее в регионе имеет для него особую важность, поскольку его семейная история тесно связана с этим краем.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал