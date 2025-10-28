В Совфеде назвали решение, которое выдает в Зеленском капризного ребенка

По мнению сенатора, своими действиями Зеленский лишь отталкивает руководство РФ от встречи с ним Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в России и Белоруссии. Подобное решение выдает в нем капризного ребенка и не имеет отношения к реальным вопросам диалога между странами. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Ведет себя (речь про Зеленского — прим. URA.RU) как капризный ребенок: хочу так, хочу эдак. Надо сначала заслужить право встретиться с нашим президентом, а уже потом выбирать место», — сказал Джабаров в беседе с «Лентой.ру». Он также добавил, что после этих действий и слов, сказанных в адрес России, вряд ли у кого-либо из российского руководства возникнет желание встретиться с президентом Украины на территории РФ или Белоруссии.

Кроме того, подчеркнул сенатор, Зеленский не выражает готовности к проведению переговоров с российским лидером. Джабаров обратил внимание на отсутствие у президента Украины каких-либо содержательных инициатив. По его словам, Зеленский стремится любой ценой втянуть Россию в продолжение конфликта с целью удержания собственной власти.

«У него только одно: любой ценой заставить Россию продолжать боевые действия, чтобы сохранить свой режим у власти. <...> Я думаю, что это кривляние Зеленского для публики внешней и внутренней. Поэтому я бы серьезно не воспринимал это», — сообщил сенатор.