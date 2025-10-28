В Совфеде назвали решение, которое выдает в Зеленском капризного ребенка
По мнению сенатора, своими действиями Зеленский лишь отталкивает руководство РФ от встречи с ним
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в России и Белоруссии. Подобное решение выдает в нем капризного ребенка и не имеет отношения к реальным вопросам диалога между странами. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Ведет себя (речь про Зеленского — прим. URA.RU) как капризный ребенок: хочу так, хочу эдак. Надо сначала заслужить право встретиться с нашим президентом, а уже потом выбирать место», — сказал Джабаров в беседе с «Лентой.ру». Он также добавил, что после этих действий и слов, сказанных в адрес России, вряд ли у кого-либо из российского руководства возникнет желание встретиться с президентом Украины на территории РФ или Белоруссии.
Кроме того, подчеркнул сенатор, Зеленский не выражает готовности к проведению переговоров с российским лидером. Джабаров обратил внимание на отсутствие у президента Украины каких-либо содержательных инициатив. По его словам, Зеленский стремится любой ценой втянуть Россию в продолжение конфликта с целью удержания собственной власти.
«У него только одно: любой ценой заставить Россию продолжать боевые действия, чтобы сохранить свой режим у власти. <...> Я думаю, что это кривляние Зеленского для публики внешней и внутренней. Поэтому я бы серьезно не воспринимал это», — сообщил сенатор.
Ранее Зеленский выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом лишь при одном условии. Президент Украины подчеркнул, что встреча не состоится на территории России или Белоруссии, он категорически исключает такую возможность. Зеленский отметил, что не возражает против организации саммита в Венгрии, если подобный формат будет способствовать продвижению к мирному урегулированию, передает 360.ru.
