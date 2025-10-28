Разводятся или разводят: известный телеведущий сделал неожиданное заявление о разводе Дибровых

Полина делает странные намеки Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

За скандальным разводом Дмитрия и Полины Дибровых наблюдают не меньше, чем за разладом в семье Джигана и Оксаны Самойловой. Объединяет эти две истории и подозрение в том, что супруги занимаются пиаром, а не разводами. В беседе с URA.RU телеведущий и светских хроникер Георгий Иващенко поделился своими мыслями после общения с Полиной.

«У меня возникло ощущение, что вся эта история с большим разводом, весь этот скандал, катастрофа в шоу-бизнесе, случились по договоренности между парами, которые дружат и живут по соседству. Возможно, Полина и Дмитрий приняли это решение основательно, заранее все продумав. И попросили Романа Товстика подыграть для пиара пары Дибровых. Это, конечно, большие риски, но я рассматриваю такую версию. Потому что сразу после появившихся скандальных заявлений и слухов о разводе Дибров выкладывал видео с Полиной, где они прекрасно общались, она ему подавала дома чай. Возможно, Полина договорилась с Романом, чтобы всю эту историю громко развести. Там целый сериал!» — размышляет телеведущий.

Вот еще аргумент в пользу того, что публику «разводят». Иващенко отмечает: после полученной огромной порции внимания и пиара, Полина сейчас как будто начинает «приучать» аудиторию к тому, что и с Романом у них якобы ничего не вышло и поэтому она и готовит некое заявление. «Каждый тут получил необходимое», — подытожил Георгий.

В разговоре с ведущим Полина сделала вид, что даже не знает Товстика, что, определенно, звучало крайне странно — пары в свое время даже путешествовали вместе.

«Конечно, не исключено, что Роман действительно что-то сделал такое, что задело Полину. Но опять же: если мужчина вел себя так, как это делал Роман в отношении матери своих шестерых детей, Полине стоило понимать, с кем она связывается. Мы не знаем всех внутренних перипетий, что творится в спальнях этих людей. Но такое ощущение, что как будто Полина зря из теплого гнезда выпорхнула. Потому что Дмитрий Дибров — знак качества, это на годы жизни и авторитет в шоу-бизнесе. Будет, конечно, сенсация, если Дмитрий примет ее обратно, а Роман вернется к жене», — резюмировал Иващенко.