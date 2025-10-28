Логотип РИА URA.RU
Общество

Ракетный комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии в декабре

28 октября 2025 в 21:38
Фото: © URA.RU

Работы по подготовке необходимой инфраструктуры для размещения комплекса «Орешник» на территории Белоруссии находятся на завершающей стадии. Как сообщила агентству ТАСС Наталья Эйсмонт, повышение комплекса на боевое дежурство запланировано на декабрь текущего года.

