Беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область
29 октября 2025 в 00:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Тульской области силами ПВО уничтожено еще четыре БПЛА. По предварительным данным, в результате инцидента жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зарегистрировано. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
Комментарии (1)
- Ариавирец.29 октября 2025 01:49Надоело это.
