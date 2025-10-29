Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

В Екатеринбурге продают раритетный автомобиль за 3 миллиона рублей. Фото

В Екатеринбурге продают представительский седан Lincoln Town Car Cartier
29 октября 2025 в 06:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Представительский седан Lincoln Town Car часто участвует в выставках (архивное фото)

Представительский седан Lincoln Town Car часто участвует в выставках (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге выставлен на продажу представительский седан Lincoln Town Car Cartier 1999 года выпуска за три миллиона рублей. По словам владельца, это единственный в регионе автомобиль в комплектации Cartier.

«Автомобиль единственный в области, комплектация Cartier. Позолоченные часы на панели. Владею этим автомобилем 18 лет, он часто стоит на выставках», — говорится в объявлении на сайте Avito. Пробег Lincoln Town Car 388 тысяч километров объясняется поездкой на юг России по трассе каждый год.

Уникальность модели заключается не только в редкой комплектации Cartier, созданной в сотрудничестве с одноименным ювелирным домом, но и в самой концепции автомобиля. Town Car — это один из последних полноразмерных седанов с рамной конструкцией, задним приводом и атмосферным V8, сочетание которых сегодня практически не встречается.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: Avito

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал