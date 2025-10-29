Представительский седан Lincoln Town Car часто участвует в выставках (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге выставлен на продажу представительский седан Lincoln Town Car Cartier 1999 года выпуска за три миллиона рублей. По словам владельца, это единственный в регионе автомобиль в комплектации Cartier.

«Автомобиль единственный в области, комплектация Cartier. Позолоченные часы на панели. Владею этим автомобилем 18 лет, он часто стоит на выставках», — говорится в объявлении на сайте Avito. Пробег Lincoln Town Car 388 тысяч километров объясняется поездкой на юг России по трассе каждый год.

Уникальность модели заключается не только в редкой комплектации Cartier, созданной в сотрудничестве с одноименным ювелирным домом, но и в самой концепции автомобиля. Town Car — это один из последних полноразмерных седанов с рамной конструкцией, задним приводом и атмосферным V8, сочетание которых сегодня практически не встречается.

