В Норвегии предрекли конфликт России и США из-за Томагавков

Использование ракет Tomahawk на Украине приведет к началу прямого конфликта США и России Фото: U.S. Navy

Использование крылатых ракет Tomahawk на Украине американскими инструкторами будет означать прямой конфликт США и России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на Россию», — заявил Дизен. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Tomahawk может носить ядерную боеголовку, что может стать риском для начала ядерного конфликта. Таким образом предоставление ракет Украине сможет изменить характер «прокси-войны» на Украине, поделился эксперт.