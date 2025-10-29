Пострадавшего в ДТП водителя достали спасатели (фото из архива)

В Губкинском (ЯНАО) легковой автомобиль влетел под грузовую фуру. Пострадавший водитель не мог самостоятельно выбраться из искореженной машины, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.