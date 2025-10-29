Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В ЯНАО пострадал водитель, автомобиль которого раздавила фура. Фото

29 октября 2025 в 09:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пострадавшего в ДТП водителя достали спасатели (фото из архива)

Пострадавшего в ДТП водителя достали спасатели (фото из архива)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) легковой автомобиль влетел под грузовую фуру. Пострадавший водитель не мог самостоятельно выбраться из искореженной машины, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.

«На месте ДТП работает отделение 12 пожарно-спасательной части. Произведена деблокировка, пострадавший передан работникам скорой помощи. Погибших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

На фото видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Происшествие случилось 29 октября в 8:04 на 471 километре автодороги Cургут — Салехард.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Легковушка залетела под фуру в ЯНАО

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО — https://t.me/gumchsyanao89/15472

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал