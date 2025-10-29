В ЯНАО участнику СВО вернули право на получение жилья по праву сиротства
Вмешательство прокуратуры решило вопрос о предоставлении жилья ветерану СВО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО восстановлены жилищные права участника специальной военной операции, ранее оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что управление образования администрации района вопреки требованиям законодательства с 1998 года не включило ребенка-сироту в список лиц, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда», — отметили в ведомстве. После прокурорского вмешательства мужчину включили в соответствующий список, и его права были восстановлены.
Решение принято после рассмотрения индивидуальных данных и документов, подтверждающих статус сироты и участника военной операции. Решение суда в настоящее время исполнено.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!