В ЯНАО участнику СВО вернули право на получение жилья по праву сиротства

В селе Ратта Красноселькупского района ЯНАО восстановлены жилищные права участника специальной военной операции, ранее оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что управление образования администрации района вопреки требованиям законодательства с 1998 года не включило ребенка-сироту в список лиц, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда», — отметили в ведомстве. После прокурорского вмешательства мужчину включили в соответствующий список, и его права были восстановлены.