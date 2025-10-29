Люди хотят понятной еды: тюменский предприниматель рассказал, зачем создал «кулинарный маркетплейс»

Питаться каждый день люди хотят обычными блюдами, привычными с детства Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Тюмени и других городов России соскучились по простой и понятной пище. Ресторанные блюда интересны в некоторых случаях, однако в повседневной жизни ничто не заменит тарелки борща или порции картофельного пюре с парой котлет. В этом уверен владелец сети Tesla burger и кулинарного сервиса Владислав Джурович. Как и для чего в Тюмени был создан «маркетплейс для поваров», он рассказал URA.RU.

Владислав Джурович уверен, что еда должна быть не только вкусной, но и простой Фото: Никита Сабашников © URA.RU









Владислав, как в принципе могла появиться идея такого сервиса, где человек выбирает себе не товар, а повара и блюдо к обеду?

У меня однажды появилась идея: предложить моей соседке денег, чтобы она готовила и на меня тоже. То, что она себе готовит, то есть — обычную повседневную еду, без кулинарных изысков. И я подумал, что у каждого должна быть возможность выбрать себе повара.

Неужели это настолько востребовано?

В современном мире — да. Не у всех есть возможность ежедневно стоять у плиты и что-то себе готовить.

У людей сейчас такой ритм жизни. Работа, дела, детей надо увезти в школы и сады, вечером забрать. Слишком много задач, среди которых порой не находится возможности заняться готовкой.

Если речь идет о повседневной кухне, блюда тоже должны быть... не ресторанными?

В этом и весь смысл — именно в той еде, которая нужна человеку каждый день. Не изыски, а что-то привычное и доступное.

Люди хотят понятной еды с чистым составом. Кому-то нужны блюда из разряда правильного питания, кому-то — суп, пельмени, пирожки. Плов хороший, приготовленный так, как его готовят в Узбекистане.

Тогда и повар должен быть из Узбекистана, да и это не гарантирует, что все будет вкусно и качественно?

Поэтому у нас с каждым поваром идет плотная отдельная работа. Мы, конечно же, проверяем его репутацию, смотрим наличие медкнижки, всех необходимых документов. Следующий этап — дегустация. Чтобы понять, насколько повар знает свое дело.

Чем дегустация может помочь? У всех разные вкусы, кому-то хочется солонее, кому-то — меньше специй?

Но ведь базовое качество еды всегда неизменно. Если ты пробуешь еду, ты всегда можешь понять, хорошо она приготовлена или на скорую руку и без мастерства.

Бывает, что нам нужна повторная дегустация. Если к повару возникают вопросы, а такое бывает нередко. Повар — творец, у него может быть неудачный день, не подходящий настрой. Но при этом надо все равно оставаться профессионалом, чтобы людей кормить каждый день.

А поваров искать сложно? И кто они — частные лица, ресторанные шефы?

Частные повара. С ресторанами мы не работаем, у них своя специфика, свое меню, далекое от понятности и простоты. Поэтому в нашем сервисе — люди, готовящие в своих частных кухнях или небольших кулинарных студиях.

Что касается поиска — начинать было сложно. А сейчас то время, когда о нас уже узнали и сами предлагают сервису свои услуги.

Много поваров надо на такой город, как Тюмень?

Вообще, конечно, чем больше — тем интереснее. Но стартовать в таком городе, как Тюмень, можно с пяти поваров. В миллионниках стараемся нижний порог держать в 10-12 поваров. Как только набирается такое количество — можем считать, что в городе сервис запущен.

Начинать сложно было? Идея довольно новаторская...

Сложно было начинать когда-то Tesla burger. Там не было ни денег, ни понимания бизнес-процессов. С тех пор многое изменилось, в первую очередь — стартовый капитал.

Вообще, когда идешь в бизнес, всегда поучительно начать с самых низов: без капитала, без крутой команды единомышленников. Потому что если ты стартуешь, например с пяти миллионов рублей — понимаешь, что так может каждый. А вот если ты на полмиллиона что-то построил, то потом понимаешь, что с пятью миллионами можешь вообще все.

Другой бизнес не мешает развиваться?

Он не то, чтобы мешает. Tesla burger я создавал с удовольствием, мечтал сделать крупную компанию с сетью ресторанов, открытых по франшизе. Я его сделал. Но я не умею работать в нескольких направлениях сразу, а сейчас сосредоточен на кулинарном сервисе, и бургерным не могу уделять внимание. Торможу их скорее, чем помогаю. Поэтому продаю.

Многим другим несколько бизнесов не мешают...

Это холодинги, крупные конгломераты под руководством олигархов. Это структуры с серьезным коллективом менеджеров. Не моя история.

Кроме того, всегда стоит выбор: либо ты создаешь крупный холдинг, но на уровне своего региона, либо бьешь в одну точку и выходишь на рынки всей России. Они выбрали холдинги. Я выбрал одиночный продукт. Жизнеспособны обе схемы.

Рынки всей России — звучит очень амбициозно. Это сверхзадача?